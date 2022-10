Neue Spielregeln

Joe Giddens/PA Wire/dpa

In dem Trubel über den Rücktritt von Elizabeth Truss ging es völlig unter – vielleicht war es aber auch so geplant: Am Donnerstag veröffentlichte die britische Regierung ein Gesetz, das die Streiks im Verkehrswesen drastisch einschränken soll. Das Gesetz fordert, dass ein Minimalservice an öffentlichen Verkehrsmitteln während Streiks organisiert werden muss, ansonsten verlieren die Gewerkschaften alle rechtlichen Sicherheiten. Im Frühjahr 2023 soll das Gesetz in Kraft treten. Gewerkschaften sehen es als Aushebelung des Streikrechts.

Das Gesetz ist ein Versuch der schwächelnden Regierung, der aktuellen Streikwelle Einhalt zu gebieten. Seit dem Sommer haben sich Hunderttausende Arbeiter an Streiks in fast allen Branchen beteiligt. Am Montag traten neuerlich 600 Liverpooler Arbeiter an einem der größten Containerhäfen Großbritanniens in den Ausstand, nachdem die letzten Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Unite und dem Unternehmen gescheitert waren. Unite-Chefin Sharon Graham schrieb auf Twitter: »Die Gespräche endeten in einer Farce, nachdem der Abschluss zwischen Unite und dem Unternehmen vom Vorstand abgelehnt worden war.« Die Arbeiter an den größten britischen Containerhäfen Felixstowe und Liverpool sind seit dem Sommer im Arbeitskampf um bessere Löhne. Nach Wochen der Arbeitsniederlegungen ist bereits jetzt klar, dass die Beeinträchtigung der Lieferketten dem Weihnachtsgeschäft enorm schaden wird.

Am Montag ebenfalls im Streik waren die Telekommunikationsarbeiter der Gewerkschaft Communication Workers Union (CWU), darunter die Mitarbeiter von British Telecom (BT). Sie legten für 24 Stunden die Arbeit nieder.

Die aktuellen Arbeitskämpfe sind die größte Streikwelle seit der Niederlage der Bergarbeiter gegen Margaret Thatcher in den 1980er Jahren. Der Unite-Funktionär Willie Howard betonte im jW-Gespräch: »Weil wir erfolgreich sind, versucht die Regierung nun, mit Gesetzen die Spielregeln zu ändern.« Ihm stimmt der ehemalige stellvertretende Generalsekretär der Eisenbahnergewerkschaft RMT, Steve Hedley, zu. Gegenüber jW sagte er: »Die öffentliche Meinung hat sich gegenüber Streiks und Gewerkschaften positiv gewandelt. Wir sind am gewinnen.«

Die Regierung versucht daher, die Streiks mit Gesetzen zu verhindern. Am Donnerstag brachte sie die »Transport Strikes (Minimum Service Levels) Bill« ins Unterhaus ein. In der Stellungnahme der Regierung an das Unterhaus heißt es: »Der Gesetzentwurf ebnet den Weg für die Einführung von Mindestdienstleistungsniveaus bei Transportdiensten, wie sie bereits in anderen Ländern, einschließlich Frankreich und Spanien, eingeführt wurden. Der Gesetzentwurf wird sicherstellen, dass bestimmte Verkehrsdienste – zu denen beispielsweise Bahn, U-Bahn und Busse gehören könnten – nicht vollständig geschlossen werden, wenn die Gewerkschaften Streiks verhängen.«

Die Transportgewerkschaft RMT kritisierte das gewerkschaftsfeindliche Gesetz und bezeichnete es als »autokratisch«, da es Kampfmaßnahmen bei den Eisenbahnen verhindern solle. Mit dem Gesetz verlieren Gewerkschaften rechtlichen Schutz, wenn die Mindestleistung nicht erbracht wird. Ebenso verlieren streikende Arbeiter ihren Kündigungsschutz bei Teilnahme an Arbeitskämpfen.

RMT-Generalsekretär Mick Lynch sagte: »Dieses zynische Gesetz verbietet wirksame legale Arbeitskampfmaßnahmen unserer Eisenbahner. Alle Demokraten, ob innerhalb oder außerhalb des Parlaments, müssen sich diesem drakonischen Versuch widersetzen, gegen das grundlegende Menschenrecht auf Streik vorzugehen.« RMT und die gesamte Gewerkschaftsbewegung würden keine ungerechten gewerkschaftsfeindlichen Gesetze akzeptieren, und »ich rufe alle Arbeiter in Großbritannien auf, den erbittertsten zivilen Widerstand zu leisten, in der stolzen Tradition der Chartisten und Suffragetten«, so Lynch.

Bereits zuvor hatte RMT drei weitere nationale Streiktage der Eisenbahner angekündigt. Am 3., 5. und 7. November soll im gesamten Land der Bahnverkehr stillstehen. Bei nationalen Arbeitsniederlegungen im Oktober fielen bereits 90 Prozent der Bahnverbindungen aus.