Mehrkosten durch ausgelagerten Schulbau

Rolf Zöllner/IMAGO

Der Verein »Gemeingut in BürgerInnenhand« (GiB) berichtete am Montag darüber, dass die Auslagerung im Schulbau in Berlin 1,6 Milliarden Euro Mehrkosten verursache:

Wie eine aktuelle Studie von Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB) zeigt, kostet die Auslagerung des Schulbaus an die Wohnungsbaugesellschaft Howoge 1,6 Mrd. Euro zusätzlich, ohne dass dabei schneller oder mit höherer Qualität gebaut wird. GiB hat für seine Untersuchungen die offiziellen Zahlen des Senats den aktuellen bundesdurchschnittlichen Kosten gegenübergestellt. Der Vergleich zeigt: Im Bundesdurchschnitt kostet ein Schulplatz inklusive Sporthalle knapp 40.000 Euro, bei der Howoge über 90.000 Euro.

Dazu Carl Waßmuth, Sprecher von GiB und Studienautor: »Es war ein großer Fehler, die Howoge in den Schulbau einzubinden. Jetzt sieht man, es kostet mehr als das Doppelte, in der Sanierung bis zum Fünffachen! Das liegt an dem komplexen Vertragsmodell, das man von anderen Privatisierungsvorhaben übernommen hat. Aber noch ist nicht alles unterschrieben. Berlin kann und muss aus dieser Geldverschwendung aussteigen.«

Die Howoge baut nicht nur extrem teuer, sondern auch überaus langsam. Bis heute hat die angeblich seit Jahren in den Schulbau eingebundene Wohnungsbaugesellschaft keinen einzigen Schulplatz neu geschaffen oder saniert. Im selben Zeitraum haben Bezirke und das Land Berlin 25.000 Schulplätze neu bereitgestellt, und das sogar zu Kosten, die 13 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt liegen.

Laura Valentukeviciute von GiB kommentiert diese Entwicklung: »Land und Bezirke haben schnell und günstig Schulplätze gebaut, 25.000 Stück für weniger als eine Milliarde Euro. Aber der Finanzsenator bedankt sich nicht, sondern straft jetzt insbesondere die Bezirke mit massiven Kürzungen. Die Howoge steht hingegen für milliardenteuren Stillstand. Die Einbindung der Howoge muss sofort gestoppt werden, so dass die Bezirke ihr Geld bekommen und kaputte Schulen sanieren können.«

In einer Presseerklärung der Initiative »Abschiebezentrum BER verhindern« vom Montag heißt es:

In den nächsten Wochen wird die Entscheidung über den Bau des Abschiebezentrums am Flughafen BER fallen. Grundlage für die Entscheidung ist der Haushalt 2023/24, der momentan im Landtag Brandenburg besprochen wird. Darin sind bereits die Kosten für das sogenannte Ein- und Ausreisezentrum aufgeführt, dessen Bau zeitnah beginnen soll. Für die Abwicklung des gemeinsamen Projekts von Bund und Land ist das Land Brandenburg zuständig, wie es am 25. Oktober 2021 in einer »Grundsatzverständigung« zwischen Bundesinnenministerium und Landesinnenministerium festgelegt wurde.

Jetzt soll mit dem Haushaltsplan die Finanzierung und damit der Bau des Abschiebezentrums beschlossen werden. Wird der Haushalt in der jetzigen Form verabschiedet, gibt es kaum noch Möglichkeiten, das Projekt zu stoppen! (…) »Wenn die Grünen diesem Haushaltsplan zustimmen, zeigen sie, wie hohl und heuchlerisch ihre Floskeln gegen eine rassistische Abschiebepolitik sind«, sagt die Pressesprecherin der Initiative »Abschiebezentrum BER verhindern«, Alexis Martel. »Aber auch die anderen Parteien der Landesregierung, CDU und SPD, der Landtag und das Bundesinnenministerium sind in der Verantwortung, sich endgültig von den Plänen zu verabschieden.« (…)