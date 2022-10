Sturmfest machen

IMAGO/ITAR-TASS

Man darf sie wohl als Leitmotiv der Volksrepublik für die kommenden Jahre sehen – die Parole, die der Generalsekretär der KPCh, Xi Jinping, erst in seiner Rede zur Eröffnung des 20. Parteitags nutzte und die er nach dessen Ende, frisch im Amt bestätigt, am Wochenende wiederholte: »Wir werden uns von starkem Wind, unruhiger See und selbst gefährlichen Stürmen nicht einschüchtern lassen.« Es ist, wenn man so will, die chinesische Antwort auf die Feststellung in der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten, die Volksrepublik sei der einzige Staat weltweit, der nicht nur die Absicht, sondern auch die Kapazitäten habe, »die globale Ordnung neu zu formen«, und auf die offene Ankündigung, Washington werde alles daran setzen, »China niederzukonkurrieren«. Die nächsten Jahre werden also, höflich formuliert, turbulent.

Die Volksrepublik sucht sich also sturmfest zu machen. Dass Xi nun wie deutsche Kanzler länger als zwei Perioden im Amt bleiben darf und nicht exakt in dem Moment abtreten muss, in dem bedrohlich ein Orkan heraufzieht, gehört ebenso dazu wie der Befund, dass stärker marktorientierte Strömungen in der Parteiführung auf dem 20. Parteitag zurückgedrängt wurden, während sich Xis Linie gestärkt findet. Dass die klare Ankündigung, China werde »entschlossen einer Unabhängigkeit Taiwans entgegentreten«, in die Parteiverfassung aufgenommen wurde, darf man als Bestätigung dafür nehmen, dass eine offizielle Abspaltung der Insel eine rote Linie für die Volksrepublik ist und mit harten Mitteln welcher Art auch immer beantwortet würde. Dass zugleich »gemeinsamer Wohlstand« als Ziel Eingang in die Parteistatuten fand, zielt zum einen darauf, den inzwischen vorhandenen Reichtum des Landes besser zu verteilen als bisher, zum anderen darauf, die inneren Wirtschaftskreisläufe zu stärken. Das schafft etwas mehr Unabhängigkeit von äußeren Stürmen.

Bleibt die Frage, wie sich Berlin und Brüssel auf die herannahenden Gewitter vorbereiten, von denen eines klar ist: Sie werden Blitz und Donner in der einen oder anderen Form auch über Europa toben lassen. Geriete die EU in die Lage, ihre Bindungen an China so kappen zu müssen wie ihre Bindungen an Russland, wäre das zumindest für die deutsche Industrie ein Schlag, der sie wohl schlimmer zurichten würde als astronomische Energiepreise und Erdgasmangel. Kanzler Olaf Scholz will deshalb Anfang November nach Beijing fliegen, um für sie die Navigation in den kommenden Stürmen zu klären. Andererseits: Gegenüber ihrer transatlantischen Konkurrenz konnten sich deutsche Unternehmen stets behaupten. Kann man sicher sein, dass ihnen dies auch gegenüber chinesischen Konzernriesen gelingt? In Brüssel wird längst diskutiert, ob man sich nicht aggressiver gegen die Volksrepublik als Rivalin in Stellung bringen muss. Unwetterwarnungen wären auch in Europa angesagt.