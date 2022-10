Die Kasse klingelt

Libkos/AP/dpa Zerstörung seitens des Westens billigend in Kauf genommen: Ukrainische Soldaten mit US-Haubitze »M777«

Sie fordern einen »Marshallplan des 21. Jahrhunderts«: Bundeskanzler Olaf Scholz, der derzeit den Vorsitz der G7-Staaten innehat, und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben sich für ein großangelegtes Programm für den Wiederaufbau in der Ukraine stark gemacht. In einem gemeinsamen Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am Montag hieß es, entscheidend sei, diese große Aufgabe gemeinsam anzugehen, unter Einbezug von G7, EU, weiteren Partnern sowie internationalen Finanzinstitutionen, – sie sei »gigantisch«.

Der Beitrag kann als Vorbereitung einer an diesem Dienstag in Berlin stattfindenden Internationalen Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine verstanden werden, zu der die G7 – unter deutschem Vorsitz – und die EU-Kommission eingeladen haben. An der Konferenz nehmen laut den Veranstaltern unter anderem renommierte Experten, internationale Organisationen, Thinktanks, Akteure aus Zivilgesellschaft und Privatsektor teil. Gemäß Informationen der G7 liege der Schwerpunkt der Konferenz auf der Frage, »wie ein nachhaltiger, transformativer und inklusiver Wiederaufbau in der Ukraine gelingen kann«.

Welche Interessen die deutsche Industrie und Wirtschaft dabei hat, wurde auf dem 5. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum am Montag in Berlin deutlich. Diese Veranstaltung fand auf Initiative des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft (OA) sowie des Deutschen Industrie- und Handelskammertags und der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer statt. Hans-Ulrich Engel, Vizevorsitzender des OA und Finanzvorstand bei BASF, betonte in seinem Eingangsstatement, dass die deutsche Wirtschaft vollends hinter den EU-Sanktionen gegen die Russische Föderation stehe. Viele Unternehmen würden sogar über die Bestimmungen hinausgehen und hätten ihre Geschäfte in Russland und Belarus bereits eingestellt oder auf ein Minimum reduziert. Die Ukraine könne sich auf die Erfahrung und Unterstützung der deutschen Unternehmen verlassen. Ferner sei es falsch, mit den Vorbereitungen für den Wiederaufbau bis zum Ende des Krieges zu warten.

Von politischer Seite nahm für Deutschland neben Kanzler Scholz auch Wirtschaftsminister Robert Habeck teil. Die Ukraine wurde durch Premierminister Denis Schmigal und Julija Swiridenko, Ministerin für wirtschaftliche Entwicklung und Handel, repräsentiert. Scholz sprach sich für eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine aus: »Wir wollen, dass die Ukraine Teil der Europäischen Union wird«. Das sei auch ein Signal an private Investoren. »Wer heute in den Wiederaufbau der Ukraine investiert, der investiert in ein künftiges EU-Mitgliedsland.« Schmigal rief nach weiteren EU-Investitionen in den Agrar- und Militärbereich sowie in die IT-Branche. Er bezifferte den Finanzbedarf für den Wiederaufbau auf 750 Milliarden US-Dollar.

Angesichts des anhaltenden Krieges, westlicher Waffenlieferungen und der Verweigerung von Verhandlungen mit Russland wird die zunehmende wirtschaftliche Zerstörung der Ukraine auch seitens des Westens billigend in Kauf genommen. Mit Russland will man unterdessen nichts mehr zu tun haben. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sagte am Montag beim Fernsehsender RTL, man werde auch nach dem Krieg ganz klar »unsere Abhängigkeit« von russischen Energielieferungen nicht wieder aufbauen. »Da sind wir froh, dass wir jetzt die wichtigsten Schritte gemacht haben, um da rauszukommen«, so die Sozialdemokratin.