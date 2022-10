Solidarität und Umverteilung

IMAGO/Jochen Tack

Fridays for Future forderten anlässlich der Demos des Bündnisses »Solidarischer Herbst« am Sonnabend mehr Umverteilung von oben nach unten:

Am heutigen Samstag setzten sich in Berlin und deutschlandweit Tausende Menschen für solidarische Entlastungen und eine sozial-ökologische Transformation ein. Auch Aktivist*innen der Klimagerechtigkeitsbewegung Fridays for Future forderten von Entscheidungsträger*innen, Politik für Menschen statt Profite zu machen.

»Wir wollen jetzt endlich eine Umverteilung von oben nach unten. Was wir jetzt fordern, ist eine zielgerichtete Sozialpolitik, die Instrumente wie die Übergewinn-, Einkommens-, Erbschafts- und Vermögenssteuer verwendet, um von oben nach unten umzuverteilen. Die soziale Krise kann nicht länger auf den Schultern der Ärmsten ausgetragen werden!« so Luis von Randow, Sprecher für Fridays for Future.

Die Regierung muss Geld in die Hand nehmen für eine echte und gerechte Krisenbewältigung und -prävention. Es ist möglich, aus der Krisenspirale herauszukommen. Die Angst vor den Nebenkostenabrechnungen ist eine direkte Konsequenz einer Politik, die sich zu lange geweigert hat, eine Energieunabhängigkeit auf Basis günstiger erneuerbarer Energien einzuleiten. (…)

Die Demonstration »Solidarischer Herbst«, die unter einem breiten Bündnis in ganz Deutschland stattfand, steht für die Forderung nach solidarischer Entlastung und sozialem Zusammenhalt.

Die Volksinitiative »Hamburg werbefrei« erreichte am Sonnabend eine Zwischenetappe bei ihrem Ziel eines sofortigen Werbestopps im öffentlichen Raum der Hansestadt:

Die im April gestartete Volksinitiative »Hamburg werbefrei« hat heute im Hamburger Rathaus 15.303 Unterschriften gegen aufdringliche Werbung im öffentlichen Raum übergeben. Die erforderliche Mindestmenge von 10.000 wurde damit deutlich übertroffen. Als Konsequenz fordert die Initiative, den Ausbau stromverbrauchender Werbeanlagen in der Stadt sofort zu stoppen.

»Wie zuvor schon Berlin setzt nun auch Hamburg ein klares Zeichen gegen zuviel Werbung«, sagt Martin Weise von »Hamburg werbefrei«. »Als kleine Initiative praktisch ohne Budget haben wir vor sechs Monaten angefangen. Daraus hat sich eine echte Bürgerbewegung entwickelt.« Die Motivation, zu unterschreiben, seien sehr unterschiedlich gewesen, sagt Weise: »Den einen ging es um Energieverschwendung, den anderen um die zunehmende Verschandelung der Stadt, wieder anderen um die Lichtverschmutzung, um die Inhalte der Werbung oder die Behinderung des Verkehrs. Welches Argument auch immer ausschlaggebend war: Wir bedanken uns bei allen, die uns unterstützt haben!« (…)

»Der Senat kann nicht einfach so weitermachen wie bisher. Der Erfolg unserer Initiative ist ein klarer Auftrag an die Politik, den Kurs zu ändern«, sagt Dr. Nils Erik Flick von »Hamburg werbefrei«.

Im nächsten Schritt muss sich nun die Hamburgische Bürgerschaft mit der Volksinitiative befassen. Flick appelliert an die Fraktionen, dem Entwurf für ein Werberegulierungsgesetz zuzustimmen, den die Initiative ausgearbeitet hat und der Grundlage für die Unterschriftenaktion war: »Das ist ein guter Kompromiss zwischen den Interessen der Stadt, der Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger.«