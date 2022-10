»Die Polizei will an uns ein Exempel statuieren«

imago images/Carsten Thesing Demonstration anlässlich des von Fridays for Future ausgerufenen »globalen Klimastreiks« (Berlin, 24.9.2021)

Es hört sich grotesk an, ist aber bittere Realität: Wegen einer Umarmung bei einer Demonstration gegen den Klimawandel sollen Sie und ein Freund mehr als 900 Euro bezahlen. Was ist genau passiert?

Am 24. September 2021 war ich in Erlangen Versammlungsleiter eines Klimastreiks von Fridays for Future. Es war sehr stressig, da die Stadt viele, teils rechtswidrige Auflagen gemacht hatte. Um dennoch eine erfolgreiche Demo zu organisieren, half mir mein Genosse und guter Freund Christian im Umgang mit der Polizei. Nachdem ich die Demo für beendet erklärt hatte, haben er und ich uns spontan umarmt.

Das ist wohl auch der Polizei aufgefallen. Ein halbes Jahr später erhielten wir jedenfalls beide eine Anzeige, dass wir mit unserer Umarmung gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen hätten. Laut der Aussage eines einzigen Polizisten soll das während der Demonstration stattgefunden haben – und hierfür wurden wir angezeigt. Ebenfalls kurios ist, dass ich für diese angebliche Ordnungswidrigkeit 635 Euro zahlen soll, Christian allerdings »nur« 275 Euro – also unterschiedliche Beträge für dieselbe Umarmung.

Ihr Freund hat das Bußgeld gezahlt, Sie haben aber Widerspruch eingelegt. Wie kam es dazu, und wie geht es weiter?

Christians Anwalt hat ihm dazu geraten, den Betrag zu zahlen, da ein Prozess wesentlich höhere Kosten mit sich bringen würde. Das wollte er vermeiden. Da ich mich als ­Jurastudent selbst verteidigen kann und bei mir der Betrag wesentlich höher ist, habe ich mich dazu entschlossen, ­Widerspruch zu erheben. Zugleich habe ich der Stadt einen Vergleich angeboten, indem ich schrieb, sie könnten einstellen oder die Strafe zumindest auf dieselbe Höhe wie bei Christian reduzieren. Andernfalls würde ich es auf einen Prozess ankommen lassen.

Stimmt es, dass die Stadt auf Ihren Widerspruch hin versucht hat, Sie mit einer Mail reinzulegen?

Die Stadt Erlangen hat mir am letzten Tag meiner Widerspruchsfrist eine Mail geschickt, in der sie implizit behauptet, dass mein Widerspruch wegen einer angeblich unleserlichen Unterschrift ungültig sei. Diese Aktion ist völlig absurd und hatte offenbar nur den Zweck, mich zu verunsichern und unter Stress zu setzen. Ein Widerspruch muss überhaupt nicht unterschrieben sein. Die meisten Menschen wissen so etwas meist nicht. Hier verstößt die Stadt meiner Meinung nach sogar gegen ihre Sorgfaltspflicht, indem sie einen Bürger täuscht.

Sie kritisieren auch, dass zum selben Zeitpunkt, zu dem Ihre Umarmung stattfand, andere Menschen ohne Maske und Abstand demonstriert haben. Wieso werden dann gerade Sie für eine Umarmung angezeigt?

Wir sind uns sicher, dass es bei unserem Fall nicht um einen Verstoß gegen Coronaregeln geht. Christian und ich sind seit einigen Jahren als Aktivisten unterwegs und sind unter anderem wegen der Veranstaltung des Klimacamps in Erlangen mit dem Ordnungsamt und der Polizei aneinandergeraten. Man kennt sich gut und schätzt sich nicht, könnte man sagen.

In der Vergangenheit war die Stadt gezwungen, Regelungen aus Bescheiden zu entfernen, da sie nicht den Normen des Versammlungsrechts entsprachen oder gegen Versprechen des Rechtsreferenten standen. Wir gehen davon aus, dass die Polizei die Möglichkeit gesehen und genutzt hat, um an uns ein Exempel zu statuieren. Hinter dem Wunsch nach einer Verurteilung steht offenbar ein politisches Interesse, uns die politische Arbeit zu erschweren.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir werden abwarten müssen, ob die Stadt das Ganze wirklich vor Gericht bringen möchte oder auf mein Angebot eingeht. Jedoch können wir uns sicher sein, dass wir nicht kostenfrei davonkommen werden. Daher drucken wir aktuell Solishirts und Sticker, durch deren Verkauf wir unsere Kosten decken wollen.