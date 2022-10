Profite vor Versorgung

Sina Schuldt/dpa Ausbeutung kennt Grenzen: Die Post findet kein Personal

Die Infrastruktur im Land verfällt. Bei der Post haben die Beschwerden über verspätete Brief- und Paketzustellung drastisch zugenommen. Ende des dritten Quartals waren bereits ein Drittel mehr Meldungen bei der zuständigen Bundesnetzagentur eingegangen als im gesamten Vorjahr. Der Chef der Behörde, Klaus Müller, forderte als Konsequenz mehr Befugnisse: »Eine bessere gesetzliche Ausstattung mit Sanktionsmöglichkeiten würde uns helfen, um Missständen effektiver zu begegnen«, sagte Müller am Wochenende gegenüber dpa in Bonn. Die geforderten Änderungen könnten in der anstehenden Postgesetzreform beschlossen werden.

Der Konzern begründet die Probleme u. a. mit dem »angespannten Arbeitsmarkt«. Dem könnte mit attraktiven Arbeitsbedingungen Abhilfe geschaffen werden. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert schon lange die befristeten Beschäftigungsverhältnisse im Unternehmen. Auch Umverteilung im eigenen Haus könnte helfen: Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung bedienen sich die Manager der Post besonders üppig. Während bei den im Dax gelisteten Konzernen im Durchschnitt das Management das 71fache der Angestellten verdient, kassiert Post-Chef Frank Appel das sage und schreibe 232fache. Ungeniert hebt der Konzern die Preise an und schraubt die Renditeziele nach oben, gleichzeitig werden Filialen geschlossen. Der Kovorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke, Dietmar Bartsch, forderte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Bund solle wieder Mehrheitseigentümer werden, um den Unternehmenskurs bestimmen zu können. Derzeit hält der Staat über die KfW ein Fünftel des Post-Grundkapitals.

Der Beutezug der Privaten hat auch im Gesundheitswesen eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. In den Krankenhäusern wird mit dem Leben der Patienten gespielt. Der Chef der vier Kreiskliniken im bayerischen Rosenheim, Jens Deerberg-Wittram, verwies am Wochenende darauf, dass von den 1.000 zur Verfügung stehenden Betten dauerhaft 200 stillgelegt bleiben müssen, weil das Personal fehlt, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Rosenheim ist nur ein Beispiel unter vielen. Bundesweit sind Schätzungen zufolge rund 50.000 Vollzeitstellen in Kliniken unbesetzt. Auch in der Pflege ist die Umverteilung das Kernproblem. Sogenannte Fallpauschalen sorgen dafür, dass einzelne Abteilungen profitabel wirtschaften und Aktionäre bedient werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat zwar in der vergangenen Woche eine Abkehr von dem System angekündigt. Bislang bleiben seine Ankündigungen aber nebulös.

Welche Auswirkungen Privatisierungswahn hat, zeigt auch die Deutsche Bahn. Mittlerweile schafft es der Konzern nur noch, dass 60 Prozent der Züge pünktlich den Bahnhof erreichen. Vor dem Amtsantritt des Managers Hartmut Mehdorn, der 1999 den Vorstandsvorsitz beim damaligen Staatskonzern übernahm und ihn »fit« für die Börse machte, galt eine Pünktlichkeit von 80 Prozent als Standard. Auch am Wochenende fielen in Norddeutschland wieder zahlreiche Verbindungen aus. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kritisierte am Sonnabend, jahrzehntelang sei Personal abgebaut worden. »Unsere Kolleginnen und Kollegen haben die Grenzen der Belastbarkeit überschritten«, sagte die EVG-Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Janina Pfeiffer. »Seit Monaten schruppen wir Eisenbahnerinnen und Eisenbahner Überstunden und Sonderschichten, verzichten alle auf Urlaub und arbeiten an freien Tagen.« Es werde deutlich, dass es so nicht weitergehen könne.