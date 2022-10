Es freut mich sehr, dass der Buchpreis dieses Jahr an Kim de l’Horizon ging. Er ist eine schnurrbärtige AutorIn, in deren Debütroman eine binäre Person, die auch als »genderqueer« bezeichnet werden darf, nach ihrer eigenen Sprache sucht.

Worum multisexuelle Menschen noch ringen, das haben unsere Medien längst geschafft. Sie bedienen sich einer ureigenen Sprache, die aber nicht jeder versteht. Was ist zum Beispiel ein Angriffskrieg? Gibt es auch Kriege, in denen niemand angegriffen wird? Linguistisch scheint ein Angriffskrieg so etwas zu sein wie ein Hosenanzug. Es gibt keinen Anzug ohne Hose (eventuell ist noch eine Weste dabei), die Hose ist elementarer Bestandteil des Anzugs, aber wenn Frauen ihn tragen, wird der untere Teil sprachlich hervorgehoben. Dann handelt es sich um einen Hosenanzug. Eine etwas unbeholfene Abgrenzung zum männlichen und – das wird hier insinuiert – allein anzugsberechtigten Original.

Wenn Russland Krieg führt, dann wird der »Angriff« hervorgehoben (die acht Jahre ukrainischer Terror im Donbass zählen nicht). Hier schwingt Empörung mit, angreifen darf doch nur die NATO. Die unentwegte Propaganda vom »Wertewesten«, der für Freiheit und Demokratie gegen die Schurken aus dem Osten kämpft, schafft es sicher bald ins Lexikon der abendländischen Mythologie. Derweil plagen wir uns weiter mit antiquierten Wortbildungsmustern. Hier eine »Herrentorte«:

Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Für die Biskuitböden eine Springform mit Backpapier auskleiden. Acht Eier trennen. Eiweiß unter Zugabe von 150 g Puderzucker steif schlagen. 150 g Mehl in eine Schüssel sieben. Eigelb unter das süße Eiweiß ziehen. Nach und nach das Mehl (eine Prise Salz zugeben) unterheben. Etwa eine Kelle voll Teig auf dem Boden der Springform ausstreichen (ca. 0,2 cm hoch). Den Boden drei bis fünf Minuten backen, bis er goldbraun wird. Die Arbeitsschritte wiederholen, bis der Teig verbraucht ist. Die Teigmasse ergibt sieben bis zehn Tortenböden. Den ersten Tortenboden in eine Tortenform einspannen. Für die Weincreme 180 ml Weißwein zusammen mit drei Eigelben, etwas Zucker, zwei El Speisestärke, 200 g Butter und 80 g Marzipanrohmasse in einen Aufschlagkessel geben und über dem Wasserbad cremig schlagen. Crème in eine Schüssel umfüllen und unter gelegentlichem Rühren auskühlen lassen. 250 g Zucker zusammen mit 400 g Butter in einer Rührschüssel weiß schlagen, nach und nach die ausgekühlte Creme unterziehen. Den ersten Tortenboden dünn mit Creme bestreichen. Den zweiten Boden aufsetzen und wie zuvor verfahren, bis alle Böden und die Creme verbraucht sind. Kalt stellen. Für die Glasur 100 g Kokosfett und 400 g Zartbitterschokolade in einem Topf schmelzen, verrühren und gleichmäßig über die Torte verteilen.

Ich würde mir die Mühe sparen – und zum Bäcker gehen. Vielleicht liegt auf dem Weg ein Buchladen. Es kann nicht schaden zu erfahren, was der »Wertewesten« noch so hervorbringt außer Angriffskriegen, etwa durch einen Blick in den eingangs erwähnten Roman. Der heißt »Blutbuch«. »Damenbart« wär auch gegangen.