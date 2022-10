Hans-Jürgen Serwe/imago images Klingt relevant: Schlagzeuger und Pianist Jens Düppe

Es gibt zahlreiche Musiker, die allein auf die Bühne treten, um Orchestermusik aufzuführen. Erst trommelt man einen Rhythmus ins Gerät, dann spielt oder singt man auf die Schleife den Bass, eine Gitarre oder was eben so an- und einfällt. Das nennt man Looping Music. Zu den Spitzenschleifenkünstlern (Top Looping Artists) gehören z. B. Tash Sultana, Arthur Lee Land oder Dub FX. Mit der App »Loopy Pro« (Hersteller: A tasty Pixel) scheint die Schichtarbeit noch einmal leichter geworden zu sein, und längst ist das Genre auch dort angekommen, wo es Narzissten und Egomanen der Natur nach hinzieht, nämlich auf der Castingshowbühne.

Den Jazzschlagzeuger und Pianisten Jens Düppe sucht man dort vergeblich. Erstens arbeitet Düppe nicht mit Loops, sondern spielt Tasten und Trommeln gleichzeitig. Was dabei herauskommt, fügt sich zweitens nicht in das immer noch geltende Radioformat »Liebestext auf drei Minuten 4/4« und wirkt folglich auch anders. Außerdem ist Düppe kein Egomane. Er dürfte sich im Gegenteil neuerdings recht einsam auf der Bühne fühlen, ist er doch sonst geschätzter Trommler in mehreren Big Bands und war auch solo nie wirklich allein.

An seinem letzten Projekt »The Beat« hat er mit drei weiteren Musikern gearbeitet und dort z. B. mit »Living Rhythm« und »Zipping« polyrhythmische Perlen geschaffen. Nun erscheint sein erstes Absolut-solo-Projekt mit dem treffenden Namen »ego_D«. Ganz allein stößt freilich auch Düppe beim Rhythmenkombinieren an Grenzen, aber was er spielt, klingt weiterhin relevant: »Dance 1« und »Dance 2« wecken Technoassoziationen, letzteres rührt aber in 11/8 an Tieferem und lässt die Zuhörerin bedauern, dass Asymmetrie immer noch nicht in der herkömmlichen Tanzmusik angekommen ist. Der 10/4 auf »Meditation« hat einen ungemein verlangsamenden Effekt, passend zu den hier im Original zitierten Verlaine-Versen. »Birdsz« wäre eine ausgezeichnete Filmmusik und ist übrigens auch auf Youtube zu hören: elf Milliarden Aufrufe! Ach nein, das war »Baby Shark«.