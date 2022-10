Berlins zweite Front

Piroschka van de Wouw/REUTERS Jeder für sich und Deutschland gegen alle: Bundeskanzler Scholz (21.10.2022)

In der EU werden die Karten neu gemischt. Die Krise bietet dem deutschen Kapital eine Chance. Um den Wirtschaftskrieg gegen Russland zu finanzieren, kann die BRD ihre ganze ökonomische Stärke in die Waagschale werfen. Für die Großmachtansprüche muss die Bevölkerung die Zeche zahlen: Hartz IV, Niedriglohnsektor und »Schuldenbremse« sind der Garant für den Exportweltmeister. Das am Freitag im Bundestag verabschiedete 200 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen der Bundesregierung ist ein Signal an die übrige Staatenkonkurrenz der EU. Berlin zieht in der Rezession die Zügel an. Sollen Paris, Rom und Warschau mal zeigen, dass sie mit solchen Summen ihre Wirtschaft stützen können.

Einen EU-weiten Gaspreisdeckel darf es aus deutscher Sicht nicht geben. Denn Scholz fürchtet, dass, falls der von der EU-Kommission vorgeschlagene »Marktkorrekturmechanismus« Anwendung fände, Gaslieferanten verschreckt würden und sie ihre Waren in anderen Regionen verkaufen könnten. Die Bundesregierung hat Angst, dass die europäischen Rivalen die Gasknappheit besser wegstecken. Denn während die deutsche Industrie wegen der mangelhaften Energieversorgung die Produktion drosselt – allein die Chemiebranche wird in diesem Jahr wohl einen Einbruch um zehn Prozent verzeichnen –, stehen vor der spanischen Küste LNG-Tanker Schlange, weil das Land gar nicht mehr weiß, wohin mit all dem Gas.

Russland und die EU – ob zwei Fronten vielleicht für die BRD doch zu viel werden? Berlin läuft die Zeit davon: Die Bundesregierung braucht schnell Erfolge bei der Beschaffung von Alternativen zum günstigen russischen Rohstoff. Scholz forderte in den Verhandlungen des EU-Gipfels, dass Gasvorkommen vor der afrikanischen Küste erschlossen werden sollen. Die Maßnahmen werden von der Regierung selbstverständlich als nachhaltig eingestuft. Greenpeace nannte die Pläne hingegen einen »weiteren Sargnagel für das Pariser Klimaschutzabkommen«.

Das kategorische Nein aus Berlin zu EU-weiten Wirtschaftsprogrammen wie dem Gaspreisdeckel oder einer weiteren gemeinsamen Schuldenaufnahme bringt Paris auf die Palme. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gab naserümpfend zu verstehen, er glaube, es sei nicht gut, dass sich Deutschland »isoliere«. Der 200-Milliarden-Euro-»Doppelwumms« wird in Paris als Kampfansage gewertet. Die Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten. Im Verbund mit Spanien und Portugal beerdigte Frankreich am Freitag die geplante Midcat-Pipeline, die Gas nach Deutschland hätte liefern sollen. Jetzt kann Scholz woanders hausieren gehen.