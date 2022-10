US-Embargo gegen China

Evelyn Hockstein / Reuters US-Präsident Biden auf dem Weg zur Unterzeichnung des CHIPS and Science Act im Weißen Haus (9.8.2022)

Ausdrücke wie »eine wirtschaftliche Bombe«, »ein ökonomischer Enthauptungsschlag« fallen immer wieder, seit die Regierung um US-Präsident Joseph Biden am 7. Oktober die bisher jüngste Sanktionsrunde gegen die chinesische Hightechindustrie bekanntgegeben hat. Anders als die Sanktionen der Ära Donald Trump richtet sie sich nicht mehr nur gegen einzelne chinesische Konzerne wie Huawei, sondern gegen ein komplettes Technologiespektrum. Sie zielt darauf, der Volksrepublik jeglichen Zugang zu den avanciertesten Hochleistungschips zu nehmen, die vor allem für Künstliche Intelligenz (KI) wie auch für Supercomputing unersetzlich sind. KI und Supercomputing gelten als höchst bedeutende Zukunftsbranchen. Beide fördert die Volksrepublik seit Jahren ganz gezielt.

Die neuen US-Sanktionen sind dichter geknüpft denn je. Nicht nur, dass ab sofort kein Unternehmen weltweit chinesische Firmen noch mit Hochleistungschips beliefern darf, wenn es für deren Produktion auch nur punktuell US-Geräte nutzt. Kein Unternehmen auf der Welt darf zudem Geräte für die Herstellung von Hochleistungschips nach China verkaufen, sofern auch nur ein wenig US-Technologie darin steckt. Die Volksrepublik soll die wichtigen Halbleiter auch nicht selbst herstellen dürfen. Und: Wer einen US-Pass oder eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für die USA besitzt, darf nicht mehr für chinesische Unternehmen arbeiten, deren Ziel die Herstellung der am weitesten entwickelten Halbleiter ist. Damit sollen chinesischen Firmen hochqualifizierte Spezialisten genommen werden.

Keine Frage: Das neue US-Embargo trifft China in seiner wirtschaftlich-technologischen Aufholjagd hart. Schließlich gehört die Halbleiterbranche immer noch zu den Schwachstellen der chinesischen Industrie. Noch ist nicht absehbar, welche Schäden Washington mit dem ökonomischen Flächenbombardement im Detail anrichtet. Getroffen werden könnten nicht nur die Kfz-Industrie, insofern sie KI-gestütztes autonomes Fahren vorantreibt, sondern auch die chinesischen Internetriesen wie Alibaba oder Baidu, die in ihren Datenzentren entsprechende Halbleiter nutzen. Laut Recherchen des Wall Street Journal bekleiden in 16 sanktionierten Unternehmen mindestens 43 Personen mit US-Staatsbürgerschaft oder mit Aufenthaltsrecht in den USA Führungspositionen. Sie müssen jetzt entweder ihre US-Bindungen kappen oder ihren Job in China quittieren. Noch viel mehr Spezialisten unterhalb der Führungsebene sind mit demselben Dilemma konfrontiert.

Beijing ist zur Zeit noch bemüht herauszufinden, als wie löchrig sich das Embargo erweist. Washington hat bereits eine ganze Reihe von Ausnahmegenehmigungen für den Export von Hochleistungschips nach China erteilt und wird womöglich noch weitere erteilen müssen – aus zwei Gründen. Der eine: Eine ganze Reihe von Unternehmen aus den USA oder aus eng verbündeten Staaten unterhalten Produktionsstandorte in China, darunter etwa TSMC aus Taiwan oder Samsung und SK Hynix aus Südkorea. Sie dürfen zumindest für eine gewisse Zeit weiter beliefert werden. Der zweite Grund: Die Volksrepublik ist auch für US-Konzerne ein kaum zu ersetzender Absatzmarkt. Applied Materials etwa, einer der weltgrößten Hersteller von Geräten zur Halbleiterproduktion, erzielte zuletzt 27 Prozent seines Umsatzes in China, mehr als in jedem anderen Land. Allein im laufenden Quartal rechnet der Konzern nun mit Verlusten von rund einer halben Milliarde US-Dollar, im nächsten Quartal mit mindestens ebensoviel. Diverse weitere US-Unternehmen trifft es ähnlich.

Eine brennende Frage, die Ökonomen und Unternehmer derzeit umtreibt, lautet: Wird die Volksrepublik, wenn sie die Schäden bilanziert hat, Gegenmaßnahmen ergreifen, und wenn ja, welche? Möglichkeiten gäbe es genug. Branchenexperten weisen darauf hin, dass China beispielsweise den Weltmarkt mit einfacheren Halbleitern fluten könnte, deren Herstellung es längst beherrscht. Das würde die Profite der auswärtigen Konkurrenz deutlich schmälern, und das wiegt in der Chipbranche, die ihre Einnahmen für ihre existentiell wichtigen Forschungs- und Entwicklungsetats braucht, schwer. Grundsätzlich hätte Beijing auch die Option, dem Westen die Zufuhr bestimmter Rohstoffe abzuschneiden – so wie Russland es beim Erdgas tut. Schließlich ist die Volksrepublik etwa der mit gewaltigem Abstand größte Lieferant Seltener Erden, die für die Hightechproduktion unverzichtbar sind. Es hat etwa auch eine dominante Stellung in den globalen Lithiumversorgungsketten inne. Als Nachteil könnte sich zudem erweisen, dass es den USA nicht gelungen ist, verbündete Staaten zur aktiven Beteiligung an dem Embargo zu bewegen. Es ist mit seinen Sanktionen mehr oder weniger isoliert.

Zu den offenen Fragen gehört nicht zuletzt auch, wie sich das Embargo auf lange Sicht auswirken wird. Gelingt es China, die Hochleistungschips, die es dringend braucht, selbst zu entwickeln, dann hat die US-Konkurrenz auf dem chinesischen Halbleitermarkt – dem mit Abstand größten weltweit – endgültig verloren. Washington spielt mit der neuen Sanktionsrunde also va banque.