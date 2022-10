Protestzug

Christian Johner/dpa

Trübes Wetter, gute Stimmung: Am Freitag mittag mobilisierte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zur Kundgebung im Schlossgarten in Stuttgart. Der Grund: Die Beschäftigten der landeseigenen Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) streiken seit Donnerstag morgen für einen Konzerntarifvertrag. Den lehnt die SWEG-Geschäftsführung vehement ab. GDL-Chef Claus Weselsky kündigte bei der Kundgebung weitere Aktionen an. Im Anschluss zog der Tross mit Fahnen und Transparenten durch die Innenstadt der Landeshauptstadt Baden-Württembergs. (jW)