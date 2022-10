Kein Schritt zurück

Seeliger/imago stock&people Klare Ansage beim Protest gegen den sogenannten Marsch für das Leben in Berlin (22.9.2012)

An diesem Freitag beginnt in der Kleinstadt Schwäbisch Gmünd ein deutschlandweit beworbener Kongress von sogenannten Lebensschützern. In der Ankündigung zu »Leben. Würde« heißt es: »Der Kongress vernetzt Lebensrechtler, informiert über die aktuellen Debatten, zeigt Initiativen zum Handeln auf und gibt in Seminaren konkrete Tips, wie auch Sie in Ihrem Alltag das Recht auf Leben unterstützen und Lebensschützer sein können.« Der Kongress findet in der Akademie Schönblick statt. Nach einer Meldung der Remszeitung werden 350 Teilnehmer erwartet. Veranstalter sind neben der Akademie Schönblick selbst der »Bundesverband Lebensrecht« und die evangelikale Zeitung Idea. Schirmherrschaft haben die ehemalige Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) und der Passauer Bischof Stefan Oster übernommen.

Bei den 40 Organisationen, die den Kongress unterstützen, findet sich fast alles, was in diesen Kreisen Rang und Namen hat. Neben der Initiative »Demo für alle«, die sich aus der rechten Kampagnenplattform »Zivile Koalition« (gegründet von Beatrix von Storch, AfD) gebildet hat, finden sich die »Christdemokraten für das Leben« (CDL) und die christliche Freikirche »Die Heilsarmee«. Fehlen dürfen ebenfalls nicht Lebensschutzorganisationen wie »Pro Life Europe«. Zu dem Unterstützerkreis gehören auch verschiedene Medien wie die Tagespost und der Neufeld-Verlag. Die wöchentlich erscheinende Tagespost hat die Funktion einer Brücke zwischen konservativen Mitgliedern der katholischen Kirche und der AfD. Das Thema Schwangerschaftsabbruch wird in der Zeitung immer wieder behandelt – mit Blick auf ein Verbot von Abbrüchen. In der Beschreibung des Verlags auf der eigenen Internetseite heißt es: »Unser zentrales Anliegen: dem lebendigen Gott begegnen, Jesus Christus nachfolgen.«

An den drei Tagen sind zahlreiche Seminare geplant. Die Themen reichen von Fragen, wie Schwangerschaftsberatungen »besser« gemacht werden können, bis zur Schulung, wie »Lebensschützer« besser in Interviews antworten können. Auffallend ist, wie viele Bischöfe sich an dem Kongress beteiligen. Gleich zur Eröffnungsveranstaltung ist eine Videobotschaft von Bischof Stefan Oster angekündigt. Der Sonntag ist weitgehend von den hohen kirchlichen Amtsträgern geprägt. Der morgendliche Gottesdienst wird von dem ehemaligen Bischof Hans-Jürgen Abromeit, dem amtierenden Bischof der koptischen Kirche in Deutschland, Anba Damian, und dem Stuttgarter Weihbischof Thomas Maria Renz geleitet. Am Nachmittag leiten sie gemeinsam ein Seminar. Abromeit hat sich während seiner Amtszeit immer wieder dagegen ausgesprochen, dass homosexuelle Paare heiraten dürfen. Renz ist seit langem umstritten. Bei den christlich-queeren Gemeindemitgliedern in Stuttgart gilt er als LSBTIQ-feindlich.

Aber es gibt auch Gegenwind. Seit Wochen mobilisiert die Initiative »Keinen Schritt zurück« gegen den Kongress. In einer Erklärung heißt es: »Die ›Lebensschutz‹-Bewegung vertritt reaktionäre, christlich fundamentalistische Positionen und ein Weltbild, das gesellschaftliche Errungenschaften akut bedroht und zurückdrehen will. Sie stellen sich gegen das körperliche Selbstbestimmungsrecht von Frauen, gegen die Rechte von Homosexuellen und gegen die Anerkennung von Lebens- und Familienformen, die von der althergebrachten Tradition (Vater, Mutter, Kind(er)) abweichen.«

In den vergangenen Wochen gab es in Schwäbisch Gmünd Veranstaltungen, bei denen über den Kongress informiert wurde. Um ein sichtbares Zeichen gegen den Kongress zu setzen, wird es in der schwäbischen Kleinstadt am Sonnabend eine Demonstration unter dem Motto »Keinen Schritt zurück! Für ein selbstbestimmtes Leben und Lieben« geben. Neben verschiedenen Frauengruppen aus der Region Stuttgart und Schwäbisch Gmünd rufen »Aufstehen gegen Rassismus«, Fridays for Future und die AIDS-Hilfe zur Demonstration auf. Beginn ist um elf Uhr auf dem Marktplatz. Von verschiedenen Städten Süddeutschlands sind gemeinsame Anreisen geplant.