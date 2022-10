Alles beim alten

Rodrigo Garrido/REUTERS Demonstration in Valparaiso (18.10.2022)

Am dritten Jahrestag der Proteste in Chile gegen die Ungleichheit im Land ist die Polizei erneut gewaltsam gegen Demonstrierende vorgegangen. Wie in der Hafenstadt Valparaíso (Bild) mussten die Teilnehmer der Demonstrationen am Mittwoch vor den Polizisten fliehen. Landesweit fanden rund 150 Demonstrationen statt. Insgesamt waren 25.000 Polizisten vor Ort und nahmen 195 Personen fest. Am 18. Oktober 2019 hatte in Chile eine große Protestbewegung eingesetzt, die sich gegen soziale Missstände und die damalige rechte Regierung unter Sebastián Piñera richtete. Auch vor drei Jahren ging die Polizei extrem brutal gegen die Demonstrierenden vor. Die Proteste bewirkten einen Reformprozess, der sich gegen die Verfassung aus den Zeiten des Diktators Augusto Pinochet richtete. In einem Referendum stimmte 2020 eine Mehrheit für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Im September wurde der Verfassungsentwurf abgelehnt. (jW)