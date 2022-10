Selbstkostendeckung statt Fallpauschalen

Christophe Gateau/dpa Protestaktion des Bündnisses Klinikrettung im April 2021

Das »Bündnis Klinikrettung« veröffentlichte am Donnerstag eine Studie zur Selbstkostendeckung als Alternative zu Fallpauschalen und teilte dazu mit:

Die Studie legt Interessierten und politisch Verantwortlichen die Prinzipien der Selbstkostendeckung dar und skizziert einen Weg für deren praktische Umsetzung. Damit steht in der Debatte um die Krankenhausreform nun ein konkreter Vorschlag für die Abschaffung der breit kritisierten Finanzierung über Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups, DRG) im Raum. Klaus Emmerich, Klinikvorstand i. R.: »Unsere Studie zeigt: Die Selbstkostendeckung setzt enorme personelle Ressourcen frei und stoppt die auf Kosten der Allgemeinheit seit Jahren stattfindenden Gewinnabflüsse aus dem Krankenhauswesen. Außerdem geht sie mit einer an medizinischen Bedarfen orientierten Krankenhausplanung einher. Die Selbstkostendeckung ist die Alternative, die wir brauchen, um endlich das desaströse System der Fallpauschalen zu verlassen.«

Seit dem Wochenende wiederholt Gesundheitsminister Karl Lau­terbach, dass er die Überwindung der Fallpauschalen anstrebe. Damit greift er zwar die langjährige Kritik an den Fallpauschalen auf, bleibt aber hinsichtlich einer Alternative vage. Das Bündnis Klinikrettung fordert Lauterbach auf, das DRG-System durch die Selbstkostendeckung zu ersetzen, und hat ihm und seiner Regierungskommission deswegen die Studie übermittelt. Laura Valentukeviciute, Sprecherin des Bündnisses Klinikrettung: »Die Abkehr vom Fallpauschalensystem ist überfällig. Wenn Lauterbach nun nebulös dessen Überwindung andeutet, reicht das nicht aus. Um die Krankenhäuser aus der Abwärtsspirale zu befreien und vor Schließungen zu bewahren, brauchen wir die flächendeckende Finanzierung per Selbstkostendeckung. Wir fordern Lauterbach deswegen auf, seinen unverbindlichen Aussagen endlich Taten folgen zu lassen.«

Studie: kurzelinks.de/Klinikrettung-Studie

Die Bildungsgewerkschaft GEW erklärte am Donnerstag zur Veröffentlichung des Ländermonitors frühkindliche Bildung:

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mahnt, dass es dringenden Handlungsbedarf beim quantitativen und qualitativen Ausbau der frühkindlichen Bildung gibt, und schlägt eine finanzpolitische Offensive vor. »Der Fachkräftemangel ist so groß, dass der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz nicht einzulösen ist, die Wünsche der Familien nicht erfüllt werden können. Es ist skandalös, dass es keinen Fahrplan gibt, um sowohl bundesweit den Rechtsanspruch als auch die wissenschaftlich fundierten Qualitätsstandards zu sichern«, sagte Doreen Siebernik, GEW-Vorstandsmitglied für Jugendhilfe und Sozialarbeit, mit Blick auf die Daten des Ländermonitors frühkindliche Bildung der Bertelsmann-Stiftung am Donnerstag in Frankfurt/Main. »Aktuell fehlen fast 100.000 Fachkräfte, allein um den Betreuungsanspruch der Sorgeberechtigten zu erfüllen. Wenn wir einen kindgerechten Personalschlüssel als Maßstab setzen, gibt es sogar weit über 300.000 Fachkräfte zuwenig.« (…)