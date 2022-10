Kampf um Vorherrschaft

Stringer/IMAGO/SNA Olaf Scholz und Emmanuel Macron in Prag (7.10.2022)

Streit ist, wenn man so will, die zentrale Daseinsform dessen, was sich in der PR-Variante »deutsch-französische Freundschaft« nennt. Berlin und Paris sind sich in einem völlig einig: Man braucht, will man seine Interessen in der Weltpolitik durchsetzen, quasi als Verstärker die EU. Irgendwie gemeinsam operieren also, in »Freundschaft«, damit es fürs Publikum schöner klingt. Damit hat sich’s aber fast schon mit der vielbeschworenen Gemeinsamkeit. Denn die Interessen, die da durchgesetzt werden sollen, sind unverändert nationale, und sie widersprechen sich westlich und östlich des Rheins oft stark. Daran liegt es, dass der sichtbarste Ausdruck der sogenannten Freundschaft immer wieder politische Faustkämpfe und ökonomische Messerstechereien sind.

So auch jetzt. Diesmal hat der deutsch-französische Streit dazu geführt, dass die bilateralen Regierungskonsultationen, die für nächsten Mittwoch geplant waren, kurzfristig verschoben wurden. Man sei bei diversen Themen »noch nicht so weit«, dass man sich auf eine Position geeinigt habe, teilte ein Regierungssprecher in Berlin zur Erklärung mit. Nachholen wollen beide Seiten das Treffen im Januar – jedenfalls, wenn bis dahin ein Kompromiss gefunden ist.

Einige Streite schwelen schon lang. So klemmt es bei einem Paradeprojekt der Rüstungsindustrie in der EU, dem vernetzten, von Kampfdrohnen und Drohnenschwärmen begleiteten neuen Superkampfjet FCAS. Ursprünglich von Dassault (Frankreich) und der Airbus-Militärsparte (Deutschland) konzipiert, ist inzwischen noch Spanien eingestiegen. Damit reduziert sich der Profit für Dassault – und da der Konzern wohl über die technologischen Fähigkeiten verfügt, den Jet auch alleine zu bauen, droht er mit Ausstieg aus dem Projekt. Im Gegenzug treibt Berlin das Luft- und Raketenabwehrprojekt »European Sky Shield Initiative« (ESSI) voran, ohne das französisch-italienische Raketenabwehrsystem SAMP/T einzuplanen: ESSI soll deutsche, israelische und US-amerikanische Systeme nutzen. Paris ist konsterniert.

Aktuell kommen weitere Differenzen hinzu. In Frankreich heißt es zum Scholzschen 200-Milliarden-Euro-»Wumms«, Deutschland nutze seine überlegene Finanzkraft, um seiner Wirtschaft Vorteile gegenüber der innereuropäischen Konkurrenz zu verschaffen. Paris blockiert seinerseits die Pläne für die Midcat-Pipeline, mit der Berlin Flüssiggas aus spanischen Häfen nach Osten leiten will. Frankreich ist außerdem, wie weitere EU-Staaten, wütend, dass Deutschland mitten in einer dramatischen Energiekrise Atomkraftwerke stilllegt – während die in Berlin regierenden Grünen kein Problem damit haben, den Bau der Midcat-Pipeline quer durch Naturschutzgebiete in den Pyrenäen zu fordern. Dass wiederum Präsident Emmanuel Macron erklärt hat, Paris werde keinen nuklearen Weltkrieg starten, sollte Moskau in der Ukraine taktische Nuklearwaffen einsetzen, hat ihm in Deutschland wütende Kommentare eingetragen. Viel Zoff also: »Freundschaft« eben.