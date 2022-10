Lok im Schuppen

Marijan Murat/dpa Haben nicht nur Sitzfleisch, sondern vor allem viel Kondition bei Arbeitskämpfen (Heilbronn, 20.9.2022)

An Ausdauer mangelt es nicht: »Wir haben bekanntlich einen langen Atem«, sagte Claus Weselsky am Donnerstag zu jW. Den wird der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wohl auch brauchen. Und nicht zuletzt die Belegschaft der Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH (SWEG) und der Tochter SBS, der SWEG Bahn Stuttgart GmbH. Die Beschäftigten streiken seit Donnerstag morgen fünf Tage lang bis Dienstag morgen. Bahnen blieben im Lokschuppen, die SWEG berichtete von »massiveren Streikauswirkungen« auf Ihrer Homepage.

Es ist nicht der erste Ausstand, zuvor hatte es in den vergangenen Wochen bereits drei gegeben. Das Ziel: Die im Deutschen Beamtenbund (DBB) organisierte GDL will beim landeseigenen Unternehmen einen Konzerntarifvertrag durchsetzen. Weselsky: »Wir fordern für alle Eisenbahner ein einheitliches Tarifniveau.« Bei ihren 58 Tarifpartnern gelte der GDL-Flächentarifvertrag, so der Gewerkschaftsboss – mit einer Ausnahme: der SWEG. Nur, eine rasche Einigung im Arbeitskampf scheint nicht in Sicht. Mehr noch, der Zoff dürfte zunehmen.

Und zwar deswegen: Die SWEG hatte nach der Insolvenz der Abellio Rail Baden-Württemberg (kurz ABRB) deren Streckenbetrieb Anfang 2022 übernommen und die Tochter SBS gegründet. Alles eher unfreiwillig im Rahmen einer interimsmäßigen sogenannten Notvergabe. »Sonst wäre der Schienenpersonenverkehr vor allem im Ballungsraum Stuttgart in Nullkommanichts zusammengebrochen«, sagte Hans-Peter Storz, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, am Donnerstag im jW-Gespräch. Nun will der Mutterkonzern die unliebsame Tochter offenbar wieder loswerden. Spätestens Ende 2023 werde es bei der SBS zum Eigentümerwechsel kommen, betonte der SWEG-Aufsichtsrat in einer am Freitag voriger Woche verbreiteten Mitteilung. Pikant ist der Anlass: »Wir haben uns die Entscheidung nicht leichtgemacht, aber die unkalkulierbaren Streikmaßnahmen der GDL waren der zentrale Grund, so zu entscheiden«, wurde der SWEG-Aufsichtsratsvorsitzende Uwe Lahl zitiert. Weselsky kocht: »Es ist ein Skandal höchster Güte, wenn ein Unternehmen das gesetzlich verankerte Streikrecht mit solch perfiden Mitteln angreift.«

Unterstützung erhält die GDL von Boris Weirauch (SPD). Der wirtschaftspolitische Sprecher seiner oppositionellen Landtagsfraktion hatte am Montag verlautbart: Die »grün-schwarze« Landesregierung verliere durch das Agieren der SWEG »die Interessen der hart arbeitenden Menschen aus dem Blick«. Und: Dies sei ferner Wasser auf die Mühlen derer, die Gewerkschaftsrechte schleifen wollen. Davon will ein SWEG-Sprecher nichts wissen: Arbeitskampfmaßnahmen seien ein hohes Rechtsgut in Deutschland, »das wir selbstverständlich respektieren«, sagte er am Donnerstag auf jW-Nachfrage.

Was heißt das für die GDL-Tarifforderung? Der SWEG-Sprecher: »Die Positionen stehen aktuell unverändert gegenüber.« Die GDL fordere in den Verhandlungen für ein Tarifwerk der SBS weiterhin einen Konzerntarifvertrag für die gesamte SWEG-Unternehmensgruppe. Auf diese werde sich die Geschäftsführung aber nicht einlassen. So will es der Beschluss des Aufsichtsrats.

Hinter dem Konflikt steckt auch eine Kraftprobe unter Gewerkschaften. Bei der SWEG besteht ein gültiger Tarifvertrag. Einer von Verdi, wohlgemerkt. Die DGB-Einzelgewerkschaft hat dort nach jW-Informationen eine komfortable Mitgliederbasis, stellt unter Beschäftigten im Vergleich zur GDL die Mehrheit. Anders bei der Exwettbewerbsbahn ABRB, der jetzigen SBS. Hier ist die Lokführergewerkschaft stark – und will den Ton angeben. Hörbar. Den Tarifabschluss bei der SBS durch Verdi und die EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft im DGB, bezeichnete Weselsky flapsig als »grotesk«. Schlecht seien die Konditionen für die Kollegen. Dauerhaft bessere Entgelt- und Arbeitsbedingungen gebe es auf der Basis des Flächentarifvertrags der GDL. Oder, wie Weselsky betont: »Schluss mit der Zweiklassengesellschaft im Unternehmen SWEG.« Ein Ausruf, der beim »Ausdauerlauf« – sprich: GDL-Protestzug – an diesem Freitag in der Stuttgarter Innenstadt viel Anklang finden dürfte.