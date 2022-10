Scholz setzt auf Sieg

Sven Eckelkamp/IMAGO Der Feind steht im Osten: Bundeskanzler Olaf Scholz auf Truppenbesuch (Bergen/Niedersachsen)

In markigen Worten attackierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Regierungserklärung am Donnerstag im Plenum des Bundestages die Russische Föderation und deren Präsidenten Wladimir Putin. Der Kanzler sprach von einer »Taktik der verbrannten Erde« in der Ukraine. Doch Putin werde seine Kriegsziele nicht erreichen. »Am Ende ist Russlands Bomben- und Raketenterror eine Verzweiflungstat – genauso wie die Mobilisierung russischer Männer für den Krieg«, behauptete Scholz. Der russische Präsident spekuliere auf die Schwäche des Westens und der Ukraine. »Aber Putin irrt sich – wir sind nicht schwach«, erklärte der Kanzler. An den Sanktionen gegen Russland werde nicht gerüttelt. »Bei diesem Kurs bleibt es, solange Russland seinen brutalen Angriffskrieg fortsetzt.« Damit machte Scholz indirekt deutlich, dass die Bundesregierung auf einen militärischen Sieg der Ukraine setzt – nicht aber auf Verhandlungen der Kriegsparteien. Bis zum Frühjahr werde Deutschland eine ganze Brigade mit 5.000 Soldaten ausbilden, kündigte der Kanzler weitere militärische Unterstützung für Kiew an, um »uns dauerhaft am Aufbau starker ukrainischer Streitkräfte zu beteiligen – Hand in Hand mit unseren Partnern«.

Scholz versicherte, dass die Wärmeversorgung über den Winter gesichert sei und die Regierung Privathaushalte und Unternehmen vor Überlastung durch hohe Energiepreise schützen werden. Einen europäischen Preisdeckel für den Einkauf von Gas, wie ihn etwa Belgien, Italien und Frankreich fordern, lehnte der Kanzler dagegen wenige Stunden vor Beginn des EU-Gipfels am Donnerstag nachmittag erneut ab. Ein solcher Deckel berge das Risiko, »dass die Produzenten ihr Gas dann anderswo verkaufen – und wir Europäer am Ende nicht mehr Gas bekommen, sondern weniger«, so die Argumentation.

»Deutschland dürfte in Brüssel bewertet werden als das Land in Europa, dessen Regierung in den letzten Monaten am heftigsten gestritten und am wenigsten erreicht hat bei der Entlastung der Haushalte und der Unternehmen«, konterte Unionsfraktionschef Friedrich Merz in seiner Erwiderung. Der Kanzler habe weiterhin offengelassen, wann Haushalte und Unternehmen mit Entlastungen angesichts der steigenden Energiepreise rechnen dürften. Die staatliche Unterstützung müsse »möglichst bald« kommen, denn »Winterreifen muss man im Oktober aufziehen und nicht erst im Frühjahr nächsten Jahres«. Für solche Aussagen rief die Fraktionschefin von Bündnis 90/Die Grünen, Britta Haßelmann die Union mit pathetischer Geste zur Ordnung. »Wo sind Sie eigentlich in dieser Situation?« fragte die Grünen-Politikerin und: »Wo sind Sie in Ihrer Verantwortung in der größten Krise dieses Landes und der größten Krise Europas, sich nicht in Fundamentalopposition zu verkriechen, sondern Verantwortung zu übernehmen?«

Amira Mohamed Ali, Kofraktionschefin der Fraktion Die Linke, warf dagegen der Bundesregierung vor, die Nöte der Bevölkerung zu vernachlässigen. Die Entlastungen angesichts der hohen Preise kämen viel zu spät, in der Bundesregierung herrschten »Chaos und Murks« bei »Entlastungspäckchen«. Die beschlossenen Hilfsmaßnahmen reichten bei weitem nicht aus, betonte die Linke-Politikerin, die 1.500 Euro Wintergeld für jeden Haushalt mit kleinem und mittlerem Einkommen forderte. Da sich Die Linke darauf beschränkte, lediglich mehr soziale Abfederung zu fordern, ohne auf die Ursachen steigender Energiekosten einzugehen, blieb es einmal mehr der Rechtsaußenpartei AfD überlassen, auf die Verantwortung der Bundesregierung für die derzeitige Krise hinzuweisen. Deutschland befinde sich in einem »selbstentfachten Wirtschaftskrieg« und verknappe durch seine »aggressive Sanktionspolitik« gegen Russland selbst das Energieangebot, stellte der AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla fest.