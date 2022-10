Der Hass der »Kiwi Farms«

Christoph Schmidt/dpa Die Nutzer von »Kiwi Farms« hetzen in erster Linie gegen Behinderte, Armutsbetroffene, Linke und Menschen aus der queeren Community

»Kiwi Farms« hat in den vergangenen Jahren für viel Aufsehen gesorgt. Denn die Internetseite ist kein Blog zum Anbau der Beerenfrucht, sondern ein rechtes Hassforum, das bis vor kurzem noch online war. Nachdem der Seite aber nachgewiesen wurde, mit mehreren Selbstmorden in Verbindung zu stehen, wurde sie im September von mehreren Servern gelöscht.

Das Forum wurde 2013 von Joshua Conner Moon gegründet. Er war ein früherer Administrator der Plattform »8chan«. Laut eigenen Angaben sollen mehr als eine Million Menschen diese Seite genutzt haben. Mehrere Rechtsterroristen sollen sich hier radikalisiert und ihre Taten angekündigt haben. Der Attentäter von Bratislava, der am 12. Oktober in der slowakischen Hauptstadt einen Mordanschlag auf eine Schwulenbar verübte, hat sich in seinem Bekennerschreiben ausdrücklich auf »8chan« bezogen. Als die Seite 2019 vom Netz genommen wurde, gab es schon lange andere Internetseiten, die in ihrem Sinne weitermachten.

Eine davon war »Kiwi Farms«. Im März 2019 beispielsweise streamte das Forum die vom Christchurch-Attentäter aufgenommenen Bilder, während dieser einen Anschlag auf zwei Moschee verübte und 51 Menschen ermordete. Als die neuseeländische Polizei Forumgründer Moon aufforderte, den Behörden die Streamingdaten zu übergeben, reagierte der nur mit Hohn und Spott. Als Folge wurde »Kiwi Farms« in Neuseeland geblockt und zog in die USA um.

Von Anfang an richtete sich die Aufmerksamkeit von Moon vor allem auf Menschen aus der queeren Community. Bereits der erste Name des Forums »CWCki« machte das deutlich. Moon war eine Spieleentwicklerin aufgefallen, die trans ist und deren Initialen CW sind. Moon hatte über sie recherchiert und die Informationen im Forum veröffentlicht. Das erklärte Ziel dabei war ihr so zu schaden, dass sie sich umbringt.

Diese Praxis hat sich seitdem bei »Kiwi Farms« etabliert. Es wird dabei immer in den selben Schritten vorgegangen. Zuerst werden Fotos, Videos und Posts der Person in sozialen Medien gesammelt. Im zweiten Schritt werden persönliche Daten wie Adresse oder Handynummer veröffentlicht. Dieser Schritt wird »Doxing« genannt. Die Folge können eingeschlagene Fensterscheiben oder eine Bestellung bei einem Pizzalieferservice für mehrere hundert Euro sein. Zu dieser Strategie gehört auch, eine schwere Straftat bei der Polizei zu melden und diese in den Zusammenhang mit der ins Visier genommenen Person zu bringen. Es kommt so immer wieder vor, dass ein Großaufgebot der Polizei wegen einer angeblichen Schießerei die Wohnung stürmt und die angefeindeten Personen festnimmt.

Die Nutzer von »Kiwi Farms« haben sich aber auch Menschen aus anderen Gruppen ausgesucht, die sie in den Suizid treiben wollen. Dazu gehören Menschen mit Behinderungen, Armutsbetroffene und Linke.

Trotz eigentlicher Sperrung lässt sich »Kiwi Farms« mit ein paar Klicks immer noch aufrufen. Dort findet man aktuell Beiträge von Usern wie »Wahnfried«, der in einem Beitrag am 22. August die Errichtung neuer Konzentrationslager befürwortet, um dort einen Arbeitsdienst einzurichten. Vorausgegangen war eine Fotomontage, die durch die sozialen Medien gegangen ist, auf der Georgina Kellermann und Raúl Aguayo-Krauthausen vor dem KZ Auschwitz zu sehen waren. Kellermann ist eine Journalistin und Moderatorin des WDR, die sich als trans geoutet hat. Aguayo-Krauthausen ist ein bekannter Aktivist, der sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzt.

Ein Teil der User von »Kiwi Farms« hat außerdem bereits eine neue Plattform gefunden, um Hetze zu verbreiten. Sie sind jetzt bei »Onion farm«.