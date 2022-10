Nachschlag: »Lithium Valley«

Michael Rose/FLPA/imago images Wasser in der Wüste: Der Saltonsee im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien (2021)

Im neuen kalten Krieg bemüht sich das US-Kapital, von Rohstofflieferungen aus dem Ausland unabhängig(er) zu werden. Der Blick fällt auf das eigene Territorium. Unter dem Saltonsee im Süden Kaliforniens werden riesige Lithiumvorkommen vermutet. Seit Jahrzehnten werden dort Geothermieanlagen betrieben. Elf Stück sind es derzeit. Aus dem Wasser, das aus der Tiefe gepumpt wird, ließe sich aufwendig Lithium gewinnen. Ein Firmenvertreter sagt der Reporterin, man könnte 90.000 Tonnen pro Jahr herausholen. Auch General Motors habe sich eingekauft. Ein Geologe schätzt die Gesamtmenge, die man am Saltonsee aus der Sole gewinnen könnte, auf bis zu sechs Millionen Tonnen. Das Gewässer selbst trocknet allmählich aus. Giftstoffe kommen an die Oberfläche und werden als Staub von den Anwohnern eingeatmet. Das Extrahieren von Lithium wird das Seewasser nicht sauberer machen. Dennoch setzt so mancher Umweltverband Hoffnungen in die Ansiedlung der Industrie. Man verspricht sich Investitionen, Arbeitsplätze und die Säuberung des Saltonsees. (mb)