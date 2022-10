ZUMA Press/imago/Montage jW

Unter falscher Flagge

Zu jW vom 18.10.: »Das stinkt zum Himmel«

Na, Frau von der Leyen? Sie wollten doch diese Aggression gegen die kritische Infrastruktur des Westens mit aller Macht und Anwendung von militärischen Mitteln vergelten. Nun stinkt es in der Ostsee und um Bornholm nicht nur nach Methan, sondern auch nach Staatsterrorismus, eben genau aus dem »Wertewesten«. (…) False-Flag-Operationen gehörten und gehören zur Masche vieler westlicher kriegerischer Staaten. Die USA haben das in vielen »Black Operations« ihrer Special Forces bewiesen, z. B. 1964 im Golf von Tonking vor der vietnamesischen Küste. Bei diesem Vorfall haben angeblich vietnamesische Torpedoboote US-­amerikanische Schiffe angegriffen. Lyndon B. Johnson nahm das als Vorwand, um in den Vietnamkrieg einzusteigen. Oder die Lügen und Falschdarstellungen von General Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat 2003, die zum zweiten Irak-Krieg führten. Joseph Bidens Drohungen gegen Nord Stream 1 und 2 von Anfang Februar 2022 sind der vorerst letzte (bekannte) Teil eines gigantischen Propaganda- und Verdummungsfeldzuges gegen die Bevölkerung in den USA und in Westeuropa. Und da nun die Ermittlungen wegen der Sprengungen der Pipelines »extrem geheim« sind und nicht einmal der parlamentarischen Kontrolle hier in der BRD unterliegen sollen, zeigt doch, in welchem Interesse hier gehandelt wird. (…)

Andreas Eichner, Schönefeld

Dem Wahnsinn Einhalt gebieten

Zu jW vom 12.10.: »NATO übt ›Verteidigung mit Atomwaffen‹«

Es mag ja sein, dass dieses sogenannte Manöver »Steadfast Noon« zur Verteidigung mit Atomwaffen Routine ist, aber irgendwie beruhigt mich das gerade nicht in diesen Zeiten. (…) Wenn es hier so weitergeht, stehen wir vor einem ganz heißen Tanz, der mit Atomwaffen seine Krönung bekommen kann, und das wäre ein nukleares Inferno. (…) Warum muss es denn gerade in diesen Zeiten stattfinden? Es ist mehr als nur ein einfaches Manöver, es ist ein weiterer Baustein des aktuellen Kräftemessens und Säbelrasselns, was gerade in diesen Zeiten ein völlig falsches Signal setzt. Stoppt den Wahnsinn und kehrt an den Verhandlungstisch ­zurück, bevor es zu spät ist!

René Osselmann, Magdeburg

Zärtlichkeit der Völker

Zu jW vom 8./9.10.: »Vom Ho-Chi-Minh-Pfad nach Gransee«

Was für ein schöner Artikel! Mehr als 100 dicke Bücher erzählt er eindrucksvoll darüber, was wir waren, wofür und warum wir taten, was wir taten. Dazu passen die eigenen Erlebnisse auf Reisen durch Vietnam vor wenigen Jahren. Sagten wir dort, in welchem Land wir gewohnt haben, sprach Freude aus jedem Gesicht. Aus denen der ganz Jungen genauso wie aus denen der Alten. Eine größere nachträgliche Anerkennung für unser kleines Ländchen zwischen Erzgebirge, Thüringer Wald und Ostseeküste ist kaum vorstellbar. Die »Zärtlichkeit der Völker« hat tiefe Spuren hinterlassen. Auch wenn das den temporären Siegern noch so schwer im Magen liegt.

Joachim Seider, Berlin

Weiter so

Zu jW vom 8./9.10.: »›Je weiter die DDR zurückliegt, desto mehr wird gelogen‹«

Ich habe zufällig das sehr informative Interview von Andreas Müller zum Thema DDR-Doping mit dem Langlauftrainer Henner Misersky gelesen. Der Autor entlarvt mit Fakten die entsprechenden Lügen in den Medien. (…) Diese Art von Sportjournalismus tut der jW gut, hebt sie ab vom durch US-Sportarten dominierten Mainstream.

Peter Herrmann, per E-Mail

Null Covid

Zu jW vom 15./16.10.: »›Hunderttausende Leben hätten gerettet werden können‹«

Karl Heinz Roth charakterisiert das chinesische Zero-Covid-Projekt als einen »für alle wahrnehmbaren Kampf gegen Windmühlen«, also als einen im Grunde genommen aussichtslosen Kampf. (…) Ein Blick auf die Fakten ergibt ein schärferes Bild der Lage. Die Minimalschätzungen der Gesamtzahl der Coronatoten bis heute betragen in den USA circa 1,04 Millionen (das sind – nebenbei gesagt – mehr als das Doppelte der gesamten US-Verluste im Zweiten Weltkrieg). In der BRD gab es bisher circa 147.000 Coronatote, in der VR China 5.205. Hätte die VR statt ihrer dynamischen Null-­Covid-Strategie ein vergleichbares Herangehen an das Coronaproblem praktiziert wie die USA, läge die Zahl der Coronatoten in China inzwischen rein rechnerisch bei gut vier Millionen. Und nach einer kürzlich veröffentlichten Studie der Fudan-Universität käme es zu weiteren 1,6 Millionen Toten, sollte die chinesische Staatsführung zum jetzigen Zeitpunkt ihre Strategie beenden.

Rolf Jüngermann, per E-Mail

Machtkämpfe und Ausgrenzung

Zu jW vom 14.10.: »Die Linke: Beschleunigter Mitgliederschwund«

(…) Von einer sozialistischen Partei kann bei Die Linke nicht mehr die Rede sein. Ich habe keine Ahnung, wen sie vertritt. Das Proletariat auf keinen Fall, und der Begriff der internationalen Solidarität ist ein Fremdwort geworden. Ich hatte lange Zeit gehofft, dass sie aus ihren Fehlern in der Vergangenheit gelernt hätte. Aber keine Spur, Aufrichtigkeit und die Freiheit, offen seine Meinung zu sagen, ist nicht erwünscht. Im Gegenteil, man unternimmt alles, diese mundtot zu machen. Dazu sind alle Mittel recht. Früher war man nicht in der Lage, offen über anderslautende Gedanken zu diskutieren. Heute noch weniger. Streitkultur gibt es nicht mehr. Tagesordnung sind interne Machtkämpfe und Ausgrenzung. Wer nicht spurt, wird rausgemobbt und ins Abseits gestellt. Die Partei hat einen Weg eingeschlagen, der nichts mehr mit ihren ursprünglichen Werten zu tun hat und auch nicht mit meinen. Die Führungsriege ist weder in der Lage, die Partei zu mobilisieren noch zu einigen. (…) Sie kann sich auflösen und ihre Mitglieder sich den Grünen oder der SPD anschließen. Jedenfalls wäre das ehrlicher den Menschen gegenüber. (…)

Peter Blöth, Böbing