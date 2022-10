Liebgewonnene Gewohnheiten

© Flare Film Privatarchiv Für den Apparat vereint – eine scheinbar mustergültige Familie

Als Kind war es der größte Traum von Uli Decker, Papst zu werden. Ein zwar sehr ehrgeiziges, aber vielleicht nicht komplett ungewöhnliches Ziel, wenn jemand in der tiefsten bayerischen Provinz aufwächst. Zudem war schon Ulis Vater, als er noch ein Bub war, begeisterter Messdiener gewesen. Für den Fall, dass es mit dem Stuhl Petri nicht klappen sollte, stand als Nummer zwei auf Ulis Wunschliste Abenteurer oder Pirat. Hauptsache irgend etwas mit einem Vollbart. Heute ist Uli Decker Filmemacherin und hat mit ihrem Dokumentarfilm »Anima – Die Kleider meines Vaters« auf diversen Festivals bereits etliche Preise gewonnen.

Es ist die Geschichte ihrer Kindheit und Jugend, die von der Regisseurin mit so atemberaubender Intensität erzählt wird. Wobei die Kamera den inneren Kreis fast nie verlässt, abgesehen von zwei, drei Kurzaufnahmen kommen ausschließlich die vier Mitglieder ihrer damals anscheinend so mustergültigen Familie zu Wort: der Vater, die Mutter und die beiden Kinder, also Filmemacherin Uli Decker und deren Schwester. Alle vier äußern sich mit großer Offenheit und beeindruckender sprachlicher Präzision.

Zentrales Thema des so tiefschürfenden Werkes sind die im Untertitel genannten Kleider des Vaters, das heißt: seine Frauenkleider. Die Töchter erhielten von dieser streng geheimgehaltenen Leidenschaft erst Kenntnis, als ihr Vater nach einem schweren Unfall plötzlich im Sterben lag. Und sie erfuhren es nicht, weil er etwa in Rock und Bluse und mit Stöckelschuhen verunglückt wäre, sondern weil ihnen die Mutter noch auf der Intensivstation eröffnete, dass der Papa Transvestit war. Als Uli ihre Schwester im Film fragt, was ihr in dem Moment durch den Kopf gegangen sei, antwortet die, dass ihr das damals »scheißegal« gewesen sei, »weil der gerade stirbt«.

Es ist nicht das einzige Mal, dass die Schwester mit ihrer Direktheit die allgegenwärtige Tragik und Beklemmung der Dokumentation für einen Augenblick durchbricht. So berichten beide Geschwister an anderer Stelle übereinstimmend von den heftigen Streitereien, die in dem äußerlich so friedlichen Haus ständig im Gange gewesen seien. Auf die Frage Ulis, woran das wohl gelegen haben könnte, kommt ohne Zögern die aufrichtige Antwort der Schwester: »An dir!«

Diese Aussage entspricht auch dem Bild, das der Zuschauer allmählich gewinnt. Die Schwester der Regisseurin war früher unverkennbar die Hübschere von beiden und ihrem Erzählen nach auch unkompliziert: ein glückliches Kind. Ulrike dagegen, so der unverkürzte Vorname der Filmemacherin, konnte zwar auf dem Gymnasium als Überfliegerin brillieren, fühlte sich aber trotzdem permanent eingeengt: »Alles, was ich machen wollte, scheiterte daran, dass ich ein Mädchen war.« Sie brach aus dieser Rolle aus, sowohl in ihrer täglichen Kleidung, die keinen Rock duldete, als auch auf der Bühne. Von ihren Auftritten im Schultheater existieren Videoaufnahmen, Ulrike in Männerkleidern oder gar mit Bart und Schwert. Bei allen Rollen, die weniger zu bieten hatten, blieb sie vermutlich in der Garderobe.

Von dieser Möglichkeit, das zweite Ich auszuleben, wagte ihr Vater als Heran­wachsender nicht einmal zu träumen. In seinen ausführlichen Tagebuchaufzeichnungen beschreibt er unter anderem, wie er, um seinem Verlangen nach Verkleidung nachzugeben, regelmäßig die Kleider seiner Mutter aus dem Schrank nahm, um darin vor dem Spiegel zu posieren. Die Entdeckung dieser liebgewonnenen Gewohnheit wäre in dem streng katholischen Haus einer totalen Katastrophe gleichgekommen. Deshalb musste er vor der Entnahme Skizzen der Wäschestapel anfertigen und nach seiner kleinen Gala im verborgenen alles Benutzte wieder reinigen und bügeln. Einmal hat er dabei einen Unterziehrock der Mutter verschmort. Gott sei Dank war der einzige, der von diesem Malheur erfuhr, sein Beichtvater.

Die unterschwellige Ironie, mit der in den Tagebüchern selbst über peinlichste und auch über peinvollste Situationen im Leben eines sexuell extrem verklemmten jungen Mannes geschrieben wird, erinnert immer wieder an Thomas Bernhard. Und auch sprachlich kommt Ulrikes Vater dem österreichischen Autor, zumindest in den wiedergegebenen Passagen, ohne Übertreibung verblüffend nahe. »Ein solches Doppelleben blockiert mehr, als dass es befreit«, schreibt er einmal, da ist er schon Familienvater. Irgendwann kommt seine Frau dann aber doch dahinter, was ihre Liebe zu diesem Mann jedoch nicht im mindesten berührt. Auch erklärt er ihr, dass er keinesfalls eine Frau sein möchte. »Der Wunsch«, wie es bei Wikipedia heißt, »nach geschlechtsangleichenden Maßnahmen oder chirurgischer Korrektur« bestand bei ihm also nicht. Somit war er ein ganz gewöhnlicher Transvestit. Heutzutage würde er mit seiner Leidenschaft nur einer von unzähligen deutschen Familienvätern sein, die ab und zu der neidisch blickenden Damenwelt ihre gertenschlanken Beine präsentieren.

Womit leider auch besiegelt wäre, dass es einen Film wie diesen über jemanden aus den nachrückenden Generationen wohl kaum geben dürfte. Es hat eben alles seinen Preis.