»Sprachkitas« vor dem Aus

Monika Skolimowska/dpa

Anlässlich des bundesweiten Aktionstags zur Rettung der »Sprachkitas« forderte ein Bündnis mehrerer Hamburger Kitaanbieter Hilfen von Bund und Ländern:

Zum heutigen Aktionstag zur Rettung der Sprachkitas fordern Hamburger Kitaanbieter Bund und Länder auf, sich schnellstmöglich auf eine verlässliche Finanzierung und eine Fortsetzung der Sprachkitas zu einigen. Unter dem Motto »Spannt den Rettungsschirm auf und gebt den Sprachkitas eine Perspektive« fand heute eine bunte Aktion vor der Zentralbibliothek statt.

(…) Wie wichtig die Sprachkitas sind, zeigt der Erfolg der bundesweiten Petition, die sich für die Fortführung und Verstetigung der Sprachkitas einsetzt. Mit über 275.000 Unterzeichnungen ist sie eine der erfolgreichsten der vergangenen 15 Jahre. Passiert ist jedoch seither wenig, Bund und Länder schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu und verspielen damit wichtige Zeit, so die Kitaanbieter.

Ulrike Muß, Geschäftsführerin der Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas: »In einem Jahr, in dem so viele Menschen nach Deutschland geflüchtet sind wie noch nie, in dem die Pandemie immer noch stark den Alltag unserer Bildungseinrichtungen beeinflusst, in dem sich der Fachkräftemangel in der frühkindlichen Bildung deutlich zeigt, muss zu erwarten sein, dass eine politische Einigung darüber hergestellt wird, wer die so elementar wichtige Förderung der sprachlichen Bildung in den Kitas weiter übernehmen kann und wie das geschehen soll.« (…)

Mietervereine, Sozialverbände und Gewerkschaften forderten am Mittwoch in einem offenen Brief an den Berliner Senat mehr soziale Vorgaben für Landeswohnungsunternehmen:

Anlässlich der derzeitigen Nachverhandlungen der Kooperationsvereinbarung (KoopV) des Landes Berlin mit seinen landeseigenen Wohnungsunternehmen fordert ein Bündnis aus Mietervereinen, Sozialverbänden, Mieter/innen-Initiativen, Antidiskriminierungsexpert/inn/en und Gewerkschaften spürbare Verbesserungen in der sozialen Wohnraumversorgung. Das Bündnis zeigt in einem Brief an die verhandelnden Senator/inn/en, wo aus der Sicht von Mieter/inne/n, Wohnungssuchenden und Beschäftigten die Praxis der landeseigenen Wohnungsunternehmen verbesserungsbedürftig ist.

Die Landeswohnungsunternehmen bieten derzeit 63 Prozent ihrer Neuvermietungen im Bestand an WBS-Berechtigte an. Angesichts der Wohnungsknappheit waren das im letzten Jahr mit 9.622 Wohnungen aus Sicht des Berliner Mietervereins noch zu wenige. Ulrike Hamann, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins stellt fest: »Schon vor der Energiekrise hatte der private Wohnungsmarkt kein Angebot mehr für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Nur die Landeswohnungsunternehmen bieten noch in einem Teilsegment leistbare Mieten an. Dieses Segment muss dringend auf 75 Prozent erweitert werden.«

Katja Karger, Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg macht deutlich: »Berlin muss das ganze Gewicht seiner landeseigenen Wohnungsunternehmen nutzen, damit Wohnen in der Stadt bezahlbar bleibt. Insbesondere das Mieterhöhungsmoratorium ist aktuell unverzichtbar und muss erhalten bleiben. Wir brauchen unbedingt diesen dämpfenden Einfluss auf den allgemeinen Mietspiegel auch über die aktuelle Krise hinaus.«

Bisher dürfen Mieten dank eines Senatsbeschlusses nach dem Mietendeckel bis 2025 nicht erhöht werden. (…) Die landeseigenen Wohnungsunternehmen (LWU) umfassen mit ihren mindestens 344.000 Wohnungen etwa 20 Prozent des Berliner Mietwohnungsbestandes und werden durch den Gesellschafter, das Land Berlin, gesteuert. Ihre sozialen und mietenpolitischen Ziele werden in der KoopV gefasst.