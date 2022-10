Neues von »Verbote-Grote«

Christian Charisius/dpa Keine Lichtgestalt: Hamburgs Senator für Inneres und Sport, Andy Grote (SPD), auf dem Trainingsplatz des FC St. Pauli (2.2.2022)

Im Sommer 2017 machte er sich bei den Gegnern des G20-Gipfels in Hamburg unbeliebt: Innensenator Andy Grote erwies sich als Law-and-Order-Politiker und bekam von den Protestlern den Spitznamen »Verbote-Grote« verpasst. Dass er es mit den Gesetzen bei sich selbst nicht immer so genau nimmt, wurde spätestens im Juni 2020 klar: Damals kam heraus, dass der Sozialdemokrat mit einer Party gegen die Coronaregeln verstoßen hatte. Grote überstand diesen und weitere Skandale – doch jetzt könnte ihm eine Affäre um Freikarten für ein Spiel des Zweitligisten FC St. Pauli den Job kosten.

Über den Vorgang hatte zuerst das Portal T-online vergangene Woche berichtet. Demnach soll Grote in der Zeit von Mitte 2012 bis 2016, als er noch Bezirksamtschef von Hamburg-Mitte war, mehrfach zu Heimspielen des FC St. Pauli in die VIP-Loge eingeladen worden sein. Gegenwert der Freikarten: etwa 400 Euro. Zu einem handfesten Skandal wurde der Vorgang, weil offenbar die Generalstaatsanwaltschaft dafür gesorgt hat, dass Ermittlungen gegen Grote im Sand verliefen.

Die Staatsanwaltschaft hatte Ende 2019, kurz vor der Bürgerschaftswahl im Februar des Folgejahres, Ermittlungen aufgenommen. Dabei ging es um den Verdacht der Vorteilsannahme – sprich: Korruption. Denn als Grote die Karten annahm, hatte es Streit um den Ausbau des Millerntorstadions gegeben. Der Verein und drei beteiligte Behörden der Stadt konnten sich nicht über Details der Baupläne einigen. Dabei ging es im Kern um die geplante externe Polizeiwache am Stadion. Neben dem damaligen Bezirkschef waren auch Frank Horch, zu dem Zeitpunkt Leiter der Wirtschaftsbehörde, und Ralf Martin Meyer, Polizeipräsident, Einladungen des Kiezvereins gefolgt. Wenig später einigte man sich tatsächlich in Sachen Stadionausbau.

Die Staatsanwaltschaft war laut ­T-online fest entschlossen, die Ermittlungen gegen Grote, Horch und Meyer durchzuziehen. Eine Durchsuchung von Grotes Amts- und Wohnräumen wurde bereits vorbereitet, doch dann trat Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich auf den Plan. In einer Dienstbesprechung mit insgesamt fünf Teilnehmenden soll er gefordert haben, den Spielraum, den die Behörde hat, »zugunsten der Betroffenen« auszulegen. Wenig später wurden die Ermittlungen gegen das Trio eingestellt. Von dem internen Gespräch liegt T-online ein Vermerk vor, der Grundlage der Berichterstattung ist.

Für die Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft war der neuerliche Skandal Anlass genug, um den Rücktritt des Senators zu fordern. »Schon wieder Andy Grote, und wieder geht es um die Frage, ob der Innensenator möglicherweise über dem Gesetz steht«, erklärte Deniz Celik, innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion, am Mittwoch gegenüber junge Welt. Die neuen Vorwürfe wögen schwer und müssten dringend aufgeklärt werden. Mit Blick auf die zahlreichen Affären des SPD-Politikers fügte Celik hinzu, dass dieser »schon längst angeschlagen« sei. »Sollten die Vorwürfe zutreffen, wäre er als Senator endgültig unhaltbar geworden und muss zurücktreten« so der Linke-Abgeordnete.