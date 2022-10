Kontraproduktiver Protest

Nick Brauns/jW Polizist löst festgeklebten Aktivisten der »Letzten Generation« vom Asphalt (Berlin, 19.10.2022)

Nichts ging mehr am Mittwoch um halb neun auf der Torstraße in Berlin-Mitte. Sechs meist junge Aktivistinnen und Aktivisten der sektenhaft wirkenden Klimaschutzbewegung »Aufstand der Letzten Generation« hatten sich dort morgens, nahe dem Redaktionssitz von junge Welt, mit orange Warnwesten auf die Fahrbahn gesetzt und ihre Hände mit Sekundenkleber am Straßenbelag fixiert. »Was, wenn die Regierung das nicht im Griff hat?« fragen die Blockierer auf einem Banner – gemeint ist der Klimaschutz. »Wir brauchen die Störung des Alltags, um die Veränderung anzustoßen. Wir müssen als Gesellschaft zusammenkommen und gemeinsam demokratisch entscheiden, wie der Wandel zu einer besseren Welt aussehen soll«, begründete der Sprecher der »Letzten Generation«, Jakob Beyer, später in einer Mitteilung die Straßenblockade. Von der Bundesregierung werden schnelle und umfassende Maßnahmen gegen den »Klimanotfall« gefordert, so für den Anfang ein dauerhaftes Neun-Euro-Ticket und Tempo 100 auf Autobahnen.

Vor Ort dagegen bemühten sich die auf den Staat hoffenden Aktivisten gar nicht erst, die von ihnen in Geiselhaft genommenen Autofahrer und umstehende Passanten etwa mit Flugblättern über ihr Anliegen zu informieren. Bei den teilweise eine halbe Stunde im Stau Steckenden, viele auf dem Weg zur Arbeit, sorgte die Aktion in erster Linie für Wut. »Das ist nicht lustig«, rief eine verzweifelt wirkende Frau aus ihrem Kleinwagen. Sein Arbeitstag verlängere sich so noch weiter in den Abend, beklagte ein Handwerker. Einige Bauarbeiter übten sich in regelrechten Gewaltphantasien, wie sie mit den Blockierern verfahren würden. Schließlich gingen die ungewohnt höflich auftretenden Polizisten daran, vorsichtig die Hände der Blockierer vom Asphalt zu lösen und diese zur Personalienfeststellung auf den Gehweg zu tragen. Wer einmal die Auflösung einer Blockade gegen einen Neonaziaufmarsch oder das Vorgehen gegen Proteste von Kurden oder Palästinensern erlebt hat, weiß, dass die an der Torstraße eingesetzte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der Berliner Polizei auch wesentlich rabiater agieren kann.

Außer auf der Torstraße hatten Anhänger der »Letzten Generation« am Mittwoch auch die als zentrale Zufahrtsstraße durch Ostberlin dienende Landsberger Allee blockiert sowie sieben Schilderbrücken über der A 100 besetzt. Die Polizei musste diese Stadtautobahn an mehreren Stellen sperren, um diesen Akt bürgerlichen Aktionismus zu beenden. Ziel sei es, so eine noch größere Störung des Verkehrs herbeizuführen als bei Straßenblockaden, gab die Bewegung in einer Mitteilung freimütig zu. Das ist ihr gelungen. Die Lagekarte der Verkehrsinformationszentrale zeigte um halb zehn Uhr einen Stau fast entlang der gesamten A 100.

Seit vergangener Woche befinden sich die »Letzte Generation« und verbündete Gruppen wie die »Scientist Rebellion« in einer regelrechten Herbstoffensive. Neben Straßenblockaden lösten sie in den vergangenen Tagen falsche Feueralarme in Bundestagsgebäuden aus, drangen in das Bundesfinanzministerium ein und schlossen bei der Ölpumpstation Glantzhof in Mecklenburg-Vorpommern über eine Notvorrichtung die Pipeline.

Nach Angaben der Berliner Polizei kam es seit Jahresbeginn zu mehr als 200 Einsätzen aufgrund von Aktionen der »Letzten Generation«, darunter rund 180 Straßenblockaden. Am Dienstag war der Berliner Medizinstudent Johann O. vom Amtsgericht Tiergarten wegen seiner Beteiligung an einer Straßenblockade zu 600 Euro Strafe verurteilt worden. Der Richter begründete das Urteil mit dem »antidemokratischen Verhalten« des Klimaaktivisten. Bei anderen Prozessen gegen ihre Unterstützer hätten Richter dagegen von »moralisch gerechtfertigten« Protesten gesprochen, meldete »Letzte Generation«. Dass die Gruppe mit ihren Protesten auf dem Rücken der arbeitenden Bevölkerung zur Diskreditierung der Klimabewegung insgesamt beiträgt, dürften die Regierenden durchaus mit Sympathie registrieren.