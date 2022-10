Rat entscheidet

Odelyn Joseph/AP Photo Hilfe von anderswo: Protest mit russischer Flagge vor der US-Botschaft in Port-au-Prince (17.10.2022)

Auch den Nationalfeiertag zu Ehren Jean-Jacques Dessalines’ haben die Menschen in Haiti zu Tausenden genutzt, um gegen die Regierung auf die Straßen zu gehen. Der ehemalige Sklave hatte 1804 die Insel Hispaniola, die sich Haiti heute mit der Dominikanischen Republik teilt, von den Franzosen befreit und wurde am 17. Oktober 1806 getötet. Seit nunmehr neun Wochen steht die Karibikrepublik praktisch still, bewaffnete Gruppen – »Gangs« – haben die Kontrolle über ganze Stadtteile übernommen und blockieren den internationalen Hafen in der Hauptstadt Port-au-Prince sowie das zentrale Treibstofflager in Varreux. Die Inflation liegt bei 33 Prozent, die Kosten für Benzin haben sich verdoppelt, sofern es überhaupt erhältlich ist. Die Situation wird durch den jüngsten Ausbruch der Cholera und den Mangel an Trinkwasser weiter verschärft. Zwischen 1. Juni und 30. September registrierte das Integrierte Büro der Vereinten Nationen in Haiti (BINUH) 1.377 Tote, Verletzte oder als verschollen gemeldete Personen im Zusammenhang mit bewaffneten Auseinandersetzungen oder Angriffen auf die Zivilbevölkerung.

Die Protestwelle hält dabei mit Unterbrechungen schon seit 2018 an. Der Auslöser damals: die Veruntreuung von Milliardenbeträgen aus dem venezolanischen Solidaritätsfonds »Petrocaribe« durch den im vergangenen Jahr ermordeten Präsidenten Jovenel Moïse und seine politische Clique. Die hatten ihren Einfluss und ihre Macht infolge der beiden US-gestützten Putsche gegen den gewählten, progressiv ausgerichteten Präsidenten Jean-Bertrand Aristide (1991 und 2004) sukzessive ausweiten können. Unterstützt wurden sie dabei von der sogenannten Kerngruppe für Haiti, die 2004 vom UN-Sicherheitsrat eingerichtet worden war, um »die Umsetzung des Mandats der Stabilisierungsmission zu erleichtern«. Unter Führung der USA und Kanadas gehören ihr desweiteren ein UN-Sonderbeauftragter, ein Vertreter der Organisation Amerikanischer Staaten sowie die Botschafter Brasiliens, Frankreichs, Deutschlands, Spaniens und der EU an. Die Hintergründe des Mordes an Moïse sind nach wie vor ungeklärt, das einzige, was feststeht, dass die Ausführenden kolumbianische Söldner und US-Haitianer waren.

Ebenfalls am Montag trat der UN-Sicherheitsrat zu einem offenen Briefing und anschließender geschlossener Konsultation zusammen. Zuletzt hatte der Rat am 26. September auf Ersuchen Chinas eine Sitzung zu Haiti abgehalten, um sich den Protesten zu widmen, die nach der von der Regierung am 11. September angekündigten Erhöhung der Kraftstoffpreise erneut an Fahrt gewonnen hatten. Wobei die Lage schon im Sommer außer Kontrolle geraten war. Nach UN-Angaben wurden damals innerhalb von zehn Tagen mindestens 471 Menschen in Port-au-Prince getötet, verletzt oder galten als verschollen. Rund 3.000 Menschen mussten den Angaben zufolge wegen der ausufernden Gewalt bewaffneter Gruppen ihr Zuhause verlassen, darunter Hunderte unbegleitete Minderjährige. Mindestens 140 Häuser seien zwischen dem 8. und 17. Juli niedergebrannt oder anderweitig zerstört worden.

Der amtierende Präsident Ariel Henry, der faktisch von der »Kerngruppe« als Nachfolger Moïses eingesetzt worden war, wandte sich am 7. Oktober an die »internationale Gemeinschaft« und forderte die sofortige Entsendung einer »internationalen Spezialeinheit« zur vorübergehenden Verstärkung der Haitianischen Nationalpolizei (HNP). Das trieb aus Befürchtung vor einer erneuten militärischen Intervention nur noch mehr Haitianer auf die Straßen – der Protest richtete sich nun nicht mehr hauptsächlich gegen Henry, sondern auch gegen dessen wichtigste Unterstützer USA und Kanada. Am Wochenende traten die beiden Länder schon vor einer »internationalen« Entscheidung in Aktion und entsandten Sicherheitsausrüstung und gepanzerte Fahrzeuge nach Haiti.

Einen Tag nach Henrys offizieller Bitte übermittelte UN-Generalsekretär António Guterres einen Bericht an den Sicherheitsrat, in dem er die sofortige Aktivierung einer schnellen Eingreiftruppe vorschlug. Nun liegen liegen zwei verschiedene Resolutionsentwürfe auf dem Tisch, über die der Rat noch am Mittwoch nach jW-Redaktionsschluss entscheiden wollte. Neben der von Guterres und Henry geforderten »Eingreiftruppe«, schlagen die USA und Mexiko ein Sanktionsregime vor, das sich vor allem auf die Gang »G 9« und deren Anführer und Expolizisten Jimmy Cherizie konzentriert. Darüber hinaus ist in diesem Entwurf ein Waffenembargo enthalten.

Bei diesem Thema sollte sich Washington zunächst auf das eigene Land konzentrieren. Die Unmengen an Waffen, die in Haiti im Umlauf sind und weiter in das Land kommen, haben ihren Ursprung größtenteils in den USA. »Es gibt definitiv einen Anstieg des Waffenflusses nach Haiti, sowohl in bezug auf die Anzahl als auch auf die Art der Feuerkraft«, erklärte etwa Anthony Salisbury, der für entsprechende Untersuchungen zuständige Beamte in Miami am 17. August gegenüber dem Miami Herald. Den Strom des Waffen- und Munititionsschmuggels zu stoppen, resümierte das Blatt, sei fast unmöglich. Unter anderem die laxen Waffengesetze in den USA würden das verhindern.

Auch China geht konform mit Sanktionen gegen haitianische Bandenmitglieder und deren Unterstützer, steht aber der Entsendung einer internationalen Streitmacht in das Land skeptisch gegenüber. Dies bekräftigte am Montag Geng Shuang, stellvertretender ständiger Vertreter Chinas bei den Vereinten Nationen. Der Vorschlag von Guterres sollte sorgfältig geprüft werden, sagte Geng und warnte vor unabsehbaren Folgen »in einer Zeit, in der es der haitianischen Regierung an Legitimität mangelt und sie nicht in der Lage ist, zu regieren«. Im Hinblick auf den erwartbaren Widerstand in Haiti sei es die Position Chinas, die Dinge ganzheitlich zu betrachten und »mit Bedacht« zu handeln.