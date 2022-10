KZ Sachsenburg: Verein verurteilt Abriss

Sachsenburg. Der Verein Lagerarbeitsgemeinschaft KZ Sachsenburg (LAG) hat schriftlich gegen den noch laufenden Abriss der sogenannten Kommandantenvilla auf dem Gelände des früheren Konzentrationslagers Sachsenburg (Kreis Mittelsachsen) protestiert. Die LAG-Vorsitzende Gisela Heiden äußerte in einem Schreiben, aus dem die Freie Presse am Sonnabend zitierte, Zweifel daran, dass der Abriss »denkmalgerecht« verläuft. Heiden habe den Vorgang als »totales Versagen der politisch Verantwortlichen« bezeichnet und von »Wegschauen« sowie »Duldung der Handlungen des Bürgermeisters Thomas Firmenich« gesprochen. Dieser hatte zuvor laut Bericht vom 12. Oktober an der Abrissstelle betont, es solle »nichts zerstört werden, was erhaltenswert ist«. Der Denkmalschutz hatte vorgegeben, nur bis zum Bruchsteinsockel des Kellergeschosses abzureißen. (jW)