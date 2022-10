Ein mildes Urteil zuviel

photosteinmaurer.com/imago images Auf die Wahl der Uniform kommt es an: Bundesheer-Soldaten der Garde in Wien (17.3.2021)

Von Beamten, die als Neonazis auffallen, soll sich der österreichische Staat in Zukunft leichter trennen können. Am Freitag kündigten die Bundesministerin für EU und Verfassung, Karoline Edtstadler von der rechtskonservativen ÖVP, und die Justizministerin Alma Zadić (Grüne) an, dass Verurteilungen wegen Verstoßes gegen das sogenannte Wiederbetätigungsgesetz automatisch zum Rauswurf aus dem Staatsdienst führen sollen, sobald Betroffene rechtskräftig schuldig gesprochen sind. Dies soll unabhängig von eventuellen Disziplinarstrafen erfolgen. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag soll nun ausgearbeitet werden, wie die Wiener Tageszeitung Der Standard am Sonnabend online berichtete.

Auslöser war ein Medienbericht über die milde Strafe für einen Soldaten des Bundesheeres. Vor einem Geschworenengericht war der Oberstabswachtmeister, der in öffentlichen Gerichtsdokumenten lediglich als A. A. bezeichnet wird, per Entscheidung vom 15. September wegen Wiederbetätigung zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die zuständige Disziplinarbehörde setzte eine Geldstrafe in Höhe von 4.968,20 Euro fest. Der Unteroffizier habe die Taten nach eigener Aussage unter Alkoholeinfluss begangen.

Er hatte unter anderem im Internet eine Uniform und Abzeichen mit sichtbarem Hakenkreuz, eine Urkunde mit seinem Namen und dem Dienstgrad »Obersturmbannführer«, auf welcher der Reichsadler samt Hakenkreuz ersichtlich ist, Hakenkreuzfahnen sowie einen Hakenkreuztischwimpel bestellt, wie es im Entschluss der Bundesdisziplinarbehörde heißt. »Zum Zwecke der Herstellung einer SS-Uniform« hatte A. einen Aufnäher mit SS-Runen sowie Aufnäher mit Reichsadler und Hakenkreuz an der Uniform angebracht. Er hatte diese mehrfach getragen, »teilweise in freier Natur und dort teilweise einen Helm mit sichtbarem Hakenkreuz tragend«. Außerdem hatte er in der Kantine eines Sportvereins, in der Spielerkantine eines Fußballplatzes und in einer nicht genannten Kaserne in Wien vor mehreren Leuten den Hitlergruß gezeigt. Auch hatte er Knallkörper des Heeres mit nach Hause genommen.

Vor seiner Verurteilung war A. im Januar vom Dienst enthoben worden, weil er »mehrere Devotionalien mit nationalsozialistischem Inhalt in seinem Besitz hatte«. Bei einer Razzia waren in mehreren von ihm genutzten Räumlichkeiten, darunter seiner Wohnung, am 12. November 2021 Patronen, Knallpatronen, Knallkörper und eine »Kiste mit derzeit noch nicht genau bezeichneten Gegenständen mit NS-Symbolen« gefunden worden.

Gegenüber dem Standard erklärte der Fachjurist Heinz Mayer übrigens, dass man den Unteroffizier durchaus hätte entlassen können. Dem Disziplinaranwalt seien keineswegs die Hände gebunden gewesen. Mayer zufolge sei auch eine Weisung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) möglich gewesen. Diese wolle dem Bericht zufolge nun eine Kommission zur Bekämpfung »staatsfeindlicher Tendenzen« einsetzen. Die angekündigte Gesetzesverschärfung begrüßte Tanner gegenüber dem Blatt.