»Die Zerstörung kommt für uns nicht in Frage«

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Noch steht sie: Die frühere Kommandantenvilla im einstigen KZ Sachsenburg am »Pfad der Erinnerung« (Frankenberg, 6.7.2021)

Sie sehen eine geplante Gedenkstätte für das einstige Konzentrationslager Sachsenburg nahe Chemnitz akut gefährdet. Was ist geschehen?

Das Projekt ist 2021 mit einer Gesamtsumme von fünf Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln genehmigt worden. Die Stadt Frankenberg fungiert als Eigentümerin des Geländes. Im Juni gingen wir noch davon aus, dass das Schiff auf Kurs ist und die Gedenkstätte kommt. Doch am 29. Juni holte der parteilose Bürgermeister Thomas Firmenich auf einmal einen längst verworfenen Beschluss von 2015 aus der Schublade, der eine Mehrheit im Betriebsausschuss des kommunalen Eigenbetriebs »Immobilien der Stadt Frankenberg« fand.

Die frühere Kommandantenvilla des KZ soll demnach dem Erdboden gleichgemacht werden. In dem Beschluss heißt es wörtlich, es solle eine Abbruchleistung im Rahmen des bereitgestellten Budgets erfolgen. Nun ist dieses Gebäude als Täterort aber außerordentlich bedeutend für die Gedenkstätte. Wir vermuten, dass die 30.000 Euro aus den projektungebunden Coronahilfsgeldern, die Ende des Jahres auslaufen würden, da ganz gelegen kamen, um sich eines unerwünschten Vorhabens zu entledigen. Da machen wir aber nicht mit!

Unter anderem durch Sachsens Kultusministerin Barbara Klepsch, CDU, wird nun argumentiert, es sei auch im Hinblick auf die Förderkriterien für die Gedenkstätte unproblematisch, dass die Fundamente der Villa nicht erhalten werden sollen.

Das ist blauäugig. Die Genehmigung der Fördergelder vom Bund ging damit einher, dass soviel wie möglich von der Villa erhalten werden soll. Der Antrag auf Basis des Beschlusses von 2015 wurde durch die Stadt später überarbeitet, eben weil es keine Fördermittel des Bundes für die Gedenkstätte im Falle des Abrisses der Villa geben sollte.

Alles Verabredete wird durch Bürgermeister Firmenich zur Disposition gestellt. Ich bin stinksauer und fühle mich betrogen. Vor einigen Monaten wurde bei einer Zusammenkunft in Chemnitz auch mit Architekten besprochen, dass in das Gebäude eine Stahlkonstruktion zur Stabilisierung des Mauerwerks gesetzt werden soll. Soweit gehen wir da mit. Doch die Zerstörung des Gebäudes kommt für uns nicht in Frage.

Die Sachsenburg war eines der ersten Konzentrationslager der Nazis und diente für einige KZ-Kommandanten als Beginn einer langen Karriere in anderen Lagern wie Buchenwald. Was unterschied sie von den späteren KZ, und wer war im Lager Sachsenburg inhaftiert?

Die ersten, die man 1933 dort einsperrte, waren politische Gegner: Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und – sie werden häufig vergessen – Arbeitersportler. Später wurden Juden, auch einige evangelische Pfarrer sowie von den Nazis als Asoziale, Berufsverbrecher und Kriminelle Stigmatisierte inhaftiert. Die Häftlinge wurden vorwiegend in den Fabrikräumen einer früheren Spinnerei untergebracht. Zudem wurden Wachmannschaften militärisch ausgebildet.

Bis 1937 wurden dort rund 10.000 Menschen gefoltert und gequält. Wie wir nachweisen konnten, sind 20 unmittelbar ermordet worden. Die Dunkelziffer ist aber weit höher, auch weil Hunderte Inhaftierte nach erheblicher Folter todkrank entlassen wurden und dann verstarben. Nachdem das KZ Sachsenburg 1937 aufgelöst worden war, ging der Großteil der Wachmannschaften nach Buchenwald sowie ein Teil nach Sachsenhausen und Dachau. Alle verbliebenen Häftlinge wurden nach Buchenwald verschleppt.

Wie kann der Abriss der früheren Kommandantenvilla in Ihren Augen noch verhindert werden?

Da gibt es einiges zu tun. Glücklicherweise steigt aktuell die öffentliche und mediale Aufmerksamkeit. Auch auf Bundes- und Landesebene muss eingegriffen werden. Da wäre zum einen die Blauäugigkeit der Ministerin Klepsch. Sie sollte dem Gerede des Bürgermeisters – es sei alles gut, es sei kein Abriss der Villa geplant, sondern nur ein Rückbau – nicht auf den Leim gehen. Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth sollte dem Bürgermeister mal auf die Finger schauen und mit uns reden, statt sich nur Papier nach Berlin senden zu lassen. Die nächste Zusammenkunft des Ausschusses in Frankenberg ist am 23. August. Dann fällt die Entscheidung, ob geräumt wird oder nicht.