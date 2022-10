Geschändet und vergessen

María José López/EUROPA PRESS/dpa Nach zahlreichen Ermordeten und Verschwundenen suchen deren Familien bis heute (Sevilla, 17.7.2020)

Auch fast fünf Jahrzehnte nach dem Tod des spanischen Diktators Francisco Franco finden die Nachkommen der Opfer keine Ruhe. So geht es auch der heute 64 Jahre alten Mercedes Rodríguez Izquierdo, die immer noch die Leiche ihres ermoderten Großvaters in Rota bei Cádiz in Südspanien sucht. »Ich suche ihn seit 30 Jahren, habe viele Menschen befragt und Aufnahmen von diesen Gesprächen in dieser Zeit gemacht, vor allem von Töchtern und Söhnen der Opfer«, erklärte Rodríguez Izquierdo am Sonntag gegenüber junge Welt. Sie ist heute Vorsitzende der Vereins »Gruppe für das historische Andenken von Rota« (Grupo Memoria Histórica de Rota). Der Verein stützt sich auf die Aussagen von Augenzeugen.

Diese versichern demnach, dass innerhalb der heutigen von den spanischen und US-Streitkräften betriebenen Marinebasis beim Ort Rota ein Massengrab mit Ermordeten aus dem Spanischen Krieg und der Franco-Diktatur existieren soll. Dazu wurde auch 2009 eine Publikation mit dem Titel »Memoria Rota« veröffentlicht – ein Wortspiel mit dem Namen des Dorfes »Rota« und dessen Bedeutung auf Spanisch: kaputt. Darin haben die Autoren Informationen nicht nur über das mögliche Massengrab auf einer Pinienheide gesammelt, sondern auch über ein Konzentrationslager. Das soll anfangs zur Internierung von Kriegsgefangenen und nach dem Krieg der Unterbringung von Zwangsarbeitern gedient haben. Lokale Historiker schätzen die Anzahl der Gefangenen auf rund 4.000.

»Mit dem Wechsel zur Demokratie wurden alle Dokumente, die es im Rathaus dazu gab, vernichtet«, erklärte die Vereinsvorsitzende. Offenbar wollten die Täter nicht, dass man von den Verbrechen erfuhr. Jahrzehntelang hätten die Menschen Angst gehabt. Mit dem ersten Gesetz für das historische Gedenken hätten sich einige getraut, mit ihr über die Vergangenheit zu sprechen. »Oft haben sie mich in ein Hinterzimmer ihres Hauses geführt und dort geflüstert.« Mit der rechten Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy sei die Angst wieder zurückgekommen. »Er sagte im Fernsehen, dass mit dem historischen Gedenken Schluss sei, und die Menschen bekamen wieder Angst«, berichtete Rodríguez Izquierdo. »Niemand wollte dann mit mir sprechen.«

Ein ehemaliger Bauarbeiter soll ihr erzählt haben, dass während der Arbeiten in der Militärbasis in den 1950er Jahren Knochen aufgetaucht waren. »Sie haben ihm gesagt, er soll einfach drüberbetonieren.« Diese Aussage lässt sich nicht mehr prüfen, allerdings könnte jetzt das Massengrab endlich geöffnet, die Opfer identifiziert und ihre Überreste an die Familien übergeben werden. Dieser Aufgabe hat sich die spanische Administration bis heute nur zu einem Bruchteil und auch erst seit kurzem gestellt. Laut offiziellen Angaben des spanischen Justizministeriums geht man von 2.567 Massengräbern in Spanien aus, in denen Überreste von rund 58.000 Menschen bereits exhumiert wurden, zum großen Teil dank der Hilfe von freiwilligen Experten. Noch gelten rund 114.000 Opfer als vermisst.

Mercedes Rodríguez Izquierdo bleibt dennoch zuversichtlich und hofft auf das neue Gesetz der Koalitionsregierung in Madrid. Auch deshalb, weil Ende September José Luis Bueno, Abgeordneter der Vereinigten Linke (Izquierda Unida, IU) im spanischen Parlament, eine offizielle Anfrage an das Verteidigungsministerium gestellt hatte. Bueno erzählte am Sonnabend gegenüber jW, dass das mögliche Massengrab auf dem Grundstück der US-Basis in Rota laut dem andalusischen Register für Massengräber bereits auf dem Radar sei. Der UI-Abgeordnete habe nun an das Ressort der sozialdemokratischen Verteidigungsministerin Margarita Robles (PSOE) öffentlich und offiziell die Frage gerichtet, ob sie eine Genehmigung erteilen wird, damit innerhalb des Militärstützpunktes die Suche aufgenommen werden kann.

In der Region um Rota hätten während des Krieges keine Kämpfe stattgefunden – sondern blanke Repression, erklärte Bueno. Ob die Regierung das »Massengrab vom Areal des Pinienhains Priester Vargas« (Fosa del Paraje del Pinar del Cura Vargas) endlich öffnen und exhumieren lassen wird, wollte der Abgeordnete in seiner Anfrage wissen. Die Verwandten der Opfer des Franquismus sowohl in Rota als auch der Provinz Cadiz, die dort eventuell begraben sind, fordern demnach seit 86 Jahren »ein würdiges Begräbnis für die Überreste ihrer Lieben, ohne von deren Verbleib zu wissen, erschossen aus ideologischen Gründen und begraben in Massengräbern«. Diese seien genau zu dem Zweck angelegt worden, »damit man die Exhumierungen erschweren und ihrer nicht wegen ihres Kampfes für die Freiheit und die Demokratie gedacht werden kann«, schrieb Bueno weiter. Er zweifele, ob seine Nachfrage beantwortet wird.