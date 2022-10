Rotlicht: Mittelstand

Gemeinfrei Illustration zur Broschüre »Mission des Mittelstands« (1925)

Zwischen Rhein und Oder, in dem schmaler werdenden Raum zwischen Oben und Unten herrscht Untergangsstimmung: »Armut bedroht bald den Mittelstand«, »Handwerk und Mittelstand im Stich gelassen«, »Dem Mittelstand droht die Schuldenfalle«, »Zinsschock: Der Mittelstand wird stranguliert«. Die willkürlich ausgewählten Schlagzeilen dieser Tage dokumentieren, dass es angesichts multipler Krisen dem in etlichen Sonntagsreden noch jedes bürgerlichen Politikers herauf- und herunterbeschworenen Mittelstand ans Eingemachte zu gehen scheint. Das »Rückgrat der deutschen Wirtschaft« droht zu brechen. Die Richtigkeit dieser Aussage dahingestellt, ist damit bereits eine begriffliche Entscheidung getroffen: Mittelstand meint hier die Gesamtheit der kleinen und mittleren Unternehmen (mit nicht mehr als 500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz unterhalb von 50 Millionen Euro). Noch in der Studienausgabe des Dudens aus dem Jahr 1999 stand indessen unter dem Eintrag »Mittelstand« zu lesen: »Gesamtheit der zur Mittelschicht Gehörenden«. Damit ist offensichtlich etwas anderes beschrieben, nämlich ein Terminus zumeist bürgerlicher Sozialstrukturanalyse. So wie in den beispielgebenden Schlagzeilen unterschiedlich angewandt, lässt das maßgebende Wörterbuch der deutschen Sprache inzwischen beide Deutungen zu.

Etymologisch verweist Mittelstand auf Vergangenes, genauer auf die rechtlich, sozial und kulturell deutlich abgegrenzten Stände der Gesellschaft des Feudalzeitalters. Der Begriff konnte allerdings überdauern und beschrieb in der sich entfaltenden bürgerlichen Gesellschaft, die formal das Ständewesen aufhob, die selbständigen Inhaber gewerblicher, kaufmännischer und landwirtschaftlicher Mittel- und Kleinbetriebe. Diesem dann so bezeichneten »alten« Mittelstand, in vielerlei Hinsicht treffender mit »Kleinbürgertum« bezeichnet, gesellte sich im Zuge der industriellen Entwicklung bald ein »neuer« hinzu, dem vor allem mittlere und untere Angestellte sowie die qualifizierten Facharbeiter zugerechnet wurden.

In der Kaiserzeit und der Weimarer Republik bestanden mit der Deutschen Mittelstandsvereinigung (DMV), dem Reichsdeutschen Mittelstandsverband (RMV) und der Reichspartei des deutschen Mittelstands (Wirtschaftspartei) Organisationen, deren Ziel in einer gebündelten Interessenartikulation bestand, sofern ihre Belange von den konservativen Parteien der Junker und der Schwerindustrie als nicht gebührend berücksichtigt betrachtet wurden. Diese Zusammenschlüsse, mehrheitlich zusammengesetzt aus Vertretern des alten Mittelstands, zeichnete eine scharfe antisozialdemokratische Stoßrichtung aus (die Sozialdemokratie, »die Todfeindin des Mittelstands«). Insbesondere der RMV galt aber dem preußischen Junkertum und der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie vor der Novemberrevolution als finanziell großzügig bezuschusstes Instrument, sich in diesen Schichten eine Massenbasis zu verschaffen. Die Wirtschaftspartei wiederum, anfangs vor allem die Interessenvertretung der Haus- und Grundbesitzer, unterstützte zunächst maßgeblich die DNVP und wandte sich zum Ende der Republik mehr und mehr der NSDAP zu.

Aus dieser politischen Haltung lässt sich das strukturell konservative Bewusstsein dieser Zwischenschichten zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie ablesen: von der stürmischen Entwicklung des Kapitalismus und der Entstehung der modernen Gesellschaft geradezu überrollt, bestand wenig Spielraum für ein Bündnis mit der Arbeiterklasse.

Das spielt heute, knapp hundert Jahre später und in Anbetracht fehlender dezidiert politischer Mittelstandsorganisationen, keine Rolle mehr. Gleichwohl artikuliert sich in dieser Schicht, in diesem »Stand«, bei allem, was sich vernehmen lässt, erheblicher Unmut gegenüber der Politik der amtierenden Bundesregierung. Berücksichtigt, dass dieser Mittelstand 2020 rund 99 Prozent aller umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen mit gut 54 Prozent der Beschäftigten ausmachte, wird dieses Interesse kaum zu übergehen sein. Mit den erwartbaren sozialpolitischen Folgen.