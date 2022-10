Alles fließt

imago images/Norbert Neetz Musik wie Wasser, plätschernd, rauschend, strömend

Hört man in den ersten Track auf »Extra Presence«, fühlt man sich verleitet, das neue Album von Carlos Niño & Friends im Jazz zu verorten. Der Begriff ist weit genug, um die eigenartigen Geräusche dort einzuordnen. Ein Freund musikalischer Experimente muss man sein, um sich auf das Album einzulassen. Wenn man das aber tut, betritt man musikalische Räume, die weit wegführen vom alltäglichen Gurgeln der Kaffeemaschinen. Ein bisschen ist es wie in den »Chroniken von Narnia«: Steigst du nur tief genug in den Kleiderschrank, gerätst du in eine neue, fabelhafte Welt.

Was Carlos Niño und seine Freunde im freien Spiel an den Instrumenten praktizieren und Niño im Studio an Overdubs hinzufügt, ordnet sich selten zu einer Struktur, erlaubt sich statt dessen, abzuschweifen, zu verwerfen und an anderer Stelle weiterzumachen. Es ist nicht absehbar, welchen Weg die Kompositionen einschlagen, sie breiten die Karte möglicher Abbiegungen vor dem Hörer aus. Es gibt sie nur vereinzelt, die eingängigen Grooves und Beats, die eine Weile tragen, bevor sie sich in Raum, Vogelgesang und tropfendes Wasser auflösen. Elektronisches und Handgespieltes greifen dabei fließend ineinander. Überhaupt fließt hier alles. Wasser, tropfend, plätschernd, rauschend, ist das Thema des Albums.

Wer nun sind diese Freunde von Carlos Niño? Und wer ist Carlos Niño? Ein Freigeist, soviel steht fest. Ein Musikproduzent, Radiomoderator, Perkussionist, der in Kalifornien aufgewachsen und dort geblieben ist. Zu seinen Freunden zählen neben vielen anderen der Jazzgitarrist Sam Gendel, der Pianist Jamael Dean oder die HipHopper Shabazz Palaces.

Niño selbst nennt seine Kompositionen etwas abschreckend »Spiritual, Improvisational, Space Collage«. Es erstaunt, dass sich die musikalische Undiszipliniertheit überhaupt zu einem Ganzen fügt. Man fragt sich, was diesen Vielklang zusammenhält. Vielleicht die kindliche Verspieltheit, die klopft, rasselt, anzupft und probiert, welche Töne sich hervorlocken lassen. Niño eben – nomen est omen. Das alles kommt, zumindest in der ersten Hälfte, ohne ein einziges Wort aus. Wir hören Saxophon, Zither, Synthesizer, Horn, Piano, Kalimba und weit mehr. Aber doch will nicht der Eindruck des Instrumentalen aufkommen, denn über die Instrumente und die Songtitel vermittelt sich viel. »Water-Waves-Arrival« etwa ist genau das. Die Vertonung einer anbrandenden Woge. Da funktionieren die Stücke wie klassische Orchestermusik, die auf die Phantasie des Zuhörers setzt.

Zehn Titel spielt das Album, dann beginnt es erneut, liefert Remixe einiger Stücke, ohne sich zu wiederholen. Bereits 2020 hatte Niño die ersten zehn Titel als »Actual Pre­sence« herausgebracht, nun hat er sie als erweiterte Auflage neu veröffentlicht. Ein Ende findet das Album in einer zwanzigminütigen – ja, man muss es so nennen – Meditation. Einer Unterwassermeditation, in der das Sonnenlicht sich an der Oberfläche bricht, während wir hinabsinken in die Stille und ahnen: Nichts davon wird jemals in einem Radio gespielt werden.