Mehr in die Tasche

Ob das Eindruck gemacht hat? Ihre Forderungen werde die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), »wenn es sein muss, mit einer Kundgebung nach der anderen« durchsetzen. Das erklärte der neu gewählte Chef, Martin Burkert, in seiner Grundsatzrede auf dem Gewerkschaftstag der Eisenbahner in Richtung des FDP-geführten Bundesverkehrsministeriums. Der aktuelle Haushalt von Minister Volker Wissing könne genauso gut »der von Dobrindt, Ramsauer oder Scheuer« sein. Von »Vorfahrt für die Schiene« keine Spur. Die EVG fordert hingegen eine »Verkehrswende, die den Güterverkehr auf der Schiene auf mindestens 25 Prozent Marktanteil bringt.« Um das zu schaffen, brauche es jährliche Investitionen von zwölf Milliarden Euro, so Burkert am Montag in Berlin.

Bereits jetzt belaufe sich die Investitionslücke im Bahnbereich auf zirka 60 Milliarden Euro, wie die DGB-Bundesvorsitzende Yasmin Fahimi am Sonntag in ihrer Rede anmerkte. Und es wird weiter gekürzt. So z. B. beim Einzelwagenverkehr, bei dem Züge aus Güterwagen verschiedener Sender und Empfänger zusammengestellt werden. Er ist unverzichtbar, um flächendeckend Transporte von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Im letzten Jahr wurde er mit 80 Millionen Euro gefördert. Für dieses und kommendes Jahr wurden die Mittel im Bundeshaushalt auf 40 Millionen halbiert. Bis 2026 soll die Förderung ganz eingestellt werden. Etwa zehntausend Beschäftigte sind von den Einsparungen betroffen. Um dagegen zu protestieren, ziehen die Delegierten des Gewerkschaftstags an diesem Mittwoch vor das Bundesverkehrsministerium.

Weiteres großes Thema des Gewerkschaftstages sind die Arbeitsbedingungen bei den Unternehmen der DB AG. Täglich erreichten die Gewerkschaft Warnungen in bezug auf das einsatzfähige Personal, so Burkert. Bereitschaften würden nicht besetzt oder fielen aus. Stellwerke könnten teils kaum besetzt werden. Service werde eingespart. Viele Bereiche seien nur mit zahlreichen Überstunden aufrechtzuerhalten. Der Krankenstand sei »auf bis zu elf Prozent im Durchschnitt« gestiegen. Die Fluktuation bei den Beschäftigten nehme überproportional zu. Angesichts der Zustände belächelte Kristian Loroch, der am selben Tag erneut in den geschäftsführenden Bundesvorstand gewählt wurde, die Fachkräftestrategie der Bundesregierung, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in seinem Grußwort am Sonntag angepriesen hatte: »Wir haben ein Problem mit Lohnmangel« und nicht so sehr mit Fachkräftemangel. Auch bei der Bahn lag der Lohn von etwa 6.000 Beschäftigten bislang unter zwölf Euro, dem seit Oktober geltenden gesetzlichen Mindestlohn. Wer sich beim Mindestlohn »bitteln und betteln lassen muss«, brauche sich über Fluktuation nicht wundern, sagte Burkert in Richtung des anwesenden DB-Personalvorstands, Martin Seiler. In der kommenden Tarifrunde, das betonten die Vorstandsmitglieder immer wieder, muss es ganz wesentlich darum gehen, »den Kollegen mehr Geld in die Tasche zu bringen«.

Angesichts der Lohnzurückhaltung bei den DB-Unternehmen verwundert es nicht, dass die Bundesvorstandsmitglieder immer wieder die Fonds »Soziale Sicherung« und »Wohnen und Mobilität« betonten, die die EVG für die Unternehmen der DB AG ausgehandelt hat. Aus dem ersten werden EVG-Mitgliedern u. a. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und beruflichen Fortbildung gewährt. Aus dem »WoMo-Fonds« können EVG-Mitglieder Zuschüsse für die Kosten für Wohnen und Mobilität beantragen.

Die Fonds und das »Bündnis für unsere Bahn«, das die EVG mit dem Bund, der DB und dem Konzernbetriebsrat im Zuge der Pandemie geschlossen hatte, sollen auch zur »positiven Mitgliederentwicklung« beigetragen haben. Es habe »weniger Austritte gegeben als prognostiziert und mehr Eintritte als geplant«, hieß es im Bericht der Revisionskommission am Montag. Aktuell habe die EVG 181.301 Mitglieder. Als weitere Faktoren für den Mitgliederzuwachs nannte die ebenfalls wiedergewählte Bundesgeschäftsführerin Cosima Ingenschay die regelmäßigen Mitgliederbefragungen, den Einsatz von Organizern in jeder Region und die gezielte Investition in die Mitgliederwerbung. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren zählte die Gewerkschaft 220.000 Mitglieder, bei ihrer Gründung 2010 noch 246.000 Mitglieder.