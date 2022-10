Frankreich kocht

Benoit Tessier/REUTERS Haben die Verarmungspolitik der Regierung satt: Streikende Beschäftigte am Dienstag in Paris

Ein Generalstreik in Frankreich hat am Dienstag Hunderttausende Lohnabhängige mobilisiert. In Paris sowie in mehr als 150 anderen Städten und Gemeinden des Landes protestierten am Nachmittag Beschäftigte aus allen Berufssparten gegen unbezahlbar gewordene Lebenshaltungskosten und wachsenden Personalmangel im öffentlichen Gesundheits- und Erziehungssystem. Den Zorn der Franzosen zog sich insbesondere die bürgerlich-rechtsliberale Regierung des Staatschefs Emmanuel Macron zu, die sich im seit dreieinhalb Wochen andauernden Ausstand der Raffineriearbeiter völlig auf die Seite der Konzerne geschlagen hat. Mit der Zwangsrekrutierung eines Teils der Beschäftigten in den Kraftstoffdepots griffen Macron und seine Premierministerin Élisabeth Borne seit Wochenbeginn drastisch in den Arbeitskampf ein.

Regierungssprecher Olivier Véran bekräftigte am Dienstag die Absicht der Exekutive, den Betrieb der fünf größten bestreikten Raffinerien in der Normandie, der Bretagne und in der Region Marseille mit zwangsverpflichtetem Personal aufrechtzuerhalten. Lohnempfänger, die den Arbeitseinsatz verweigern, riskieren empfindliche Geld- und sogar Freiheitsstrafen.

Was die Bevölkerung in den kommenden fünf Jahren der zweiten Amtszeit Macrons erwartet, ließ der Präsident in den vergangenen Tagen im Parlament und im Ministerrat demonstrieren: Die Forderung der Opposition und eines Teils seiner eigenen, seit Mai »Renaissance« genannten Partei, die »Superprofits« der sich an der gegenwärtigen Krise mästenden Energiegiganten Total Energies und Esso zu besteuern, ließ er am Streiktag zum wiederholten Mal abschmettern. Die Verdoppelung der Gewinne der beiden Ölkonzerne gegenüber dem Vorjahr und ihre Weigerung, die Beschäftigten daran zu beteiligen, hatte den gegenwärtigen Kampf der Belegschaft um höhere Löhne erst ausgelöst.

Mit der Zwangsverpflichtung des Raffineriepersonals versuchen Macron und seine Regierungschefin Borne seit Tagen den Streik zu brechen und ihn mit dem ständig wiederholten Vorwurf, eine Minderheit der Beschäftigten nehme die Mehrheit der Bevölkerung an den Tankstellen in »Geiselhaft«, zu diskreditieren. Daniel Ferté, stellvertretender Sekretär der Force Ouvrière, stellte am Dienstag bei Franceinfo richtig: »Das eigentliche Problem stellt sich nicht beim Warten in der Schlange vor den Zapfsäulen, sondern an der Kasse, wenn bis zu drei Euro für den Liter Benzin gezahlt werden müssen.« Philippe Martinez, Chef der Gewerkschaft CGT, die den Generalstreik ausgerufen und organisiert hat, kritisierte die Regierungsposition scharf – Macron habe mit seinem Eingriff in den Arbeitskampf die Wirkung des verfassungsrechtlich garantierten Ausstands entscheidend geschwächt. Martinez und Ferté erklärten den Generalstreik zu einem »Kampf, der alle betrifft«.

Raffineriearbeiter, die am Dienstag ebenfalls in den teilweisen Ausstand gegangenen Eisenbahner sowie Bedienstete der Gesundheits- und Erziehungsdienste verteidigten sich inzwischen an zwei Fronten, so die Gewerkschafter: Gegen das Kapital und gegen eine Regierung, die Lohnabhängige offenbar von den ungeheuren Profiten vor allem der Energiemultis fernhalten wollten. Mit Nettomonatslöhnen von 1.300 Euro für Berufseinsteiger gelänge es etwa den Schulämtern und Krankenhausverwaltungen längst nicht mehr, junge Menschen einzustellen und die öffentlichen Sozialdienste vor dem Kollaps zu bewahren.