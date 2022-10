Nachschlag: Marvels Theodizee

Walt Disney Co./imago images/Everett Collection Auf ins letzte Gefecht: Marvel-Helden retten die Welt

Dass die bösartigsten Taten aus den besten Absichten kommen, ist die Botschaft dieses Endspiels. Thanos – lies: Thanatos, Tod – wollte das Universum heilen, indem er die Hälfte seiner Bewohner tötet. Überbevölkerung und so. Den Völkermord vollstreckte er mit sechs Steinen und einem Fingerschnips. Fast ebenso leicht korrigiert »Avengers: Endgame« diese Vorgeschichte. Schließlich werden die Marvel-Helden noch für weitere Spinoffs gebraucht. Dass im MCU kaum ein Tod mal endgültig sein darf, der Held auf sonderbare Weise zurück ins Leben findet – oder mittlerweile irgendeine Version von ihm aus einem Paralleluniversum – zeigt, dass nicht einmal die Macher selbst ihr Franchise ernst nehmen. Am Ende des Endspiels ist alles wieder am Anfang. Die Welt kein bisschen besser, schlechter schon eher. Die Botschaft, dass die Dinge zu verändern nicht lohne, richtet sich an einen Zuschauer, der auch ohnedies nicht auf die Idee gekommen wäre. Schon doof, das alles, aber immerhin sind wir Tony Stark los. (fb)