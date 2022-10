Und raus bist du

Christoph Soeder/dpa Zwei Zimmer, Küche, Bad sind hier zur Zeit für 2.150 Euro im Monat zu haben (Leipziger Straße in Berlin-Mitte)

Wo die Renditen aus den Mieten sprudeln, wächst die Zahl der Menschen, die nachts wach liegen, aus Angst, ihre Wohnung zu verlieren. Nie wieder, kreist es in ihren Köpfen, würden sie auch nur entfernt Vergleichbares finden. Für Katharina Gehrmann, 47, alleinerziehende Sozialarbeiterin aus Berlin, ist der Alptraum vor zweieinhalb Wochen wahr geworden. Am 30. September erreichte sie eine E-Mail der Frau, die ihr vor sieben Jahren aus der Patsche half, nennen wir sie Celine.

Im Sommer 2015 hatte Gehrmann das erste Mal von dieser Freundin einer Bekannten gehört. Die ziehe »mit Mann und Sohn in ein supertolles Ökohaus am Stadtrand«, hieß es, und wolle ihre Mietwohnung in Prenzlauer Berg »supergerne an eine bedürftige Person abgeben, am besten eine Mutter mit Kind, die in Not ist, das wäre ihr ein ganz großes Anliegen«.

Gehrmann zieht an ihrer Selbstgedrehten (Pueblo-Tabak) und schüttelt den Kopf. Ihre Kleidung ist von schlichter Eleganz, momentweise wirkt sie hager und fahrig, dann wieder wütend und äußerst souverän. Celine habe ihr die Wohnung damals mit großer Freude überlassen. Zweieinhalb Zimmer, Küche, Bad in einem Block aus den 1920er Jahren, 69 Quadratmeter für 800 Euro. Was den Vermieter anging, hatte Celine einen guten Plan: »Deutsche Wohnen – alles Verbrecher«, habe sie gesagt: »Wir gründen eine WG, du steigst in den Hauptmietvertrag ein, ich ziehe mich irgendwann zurück, und du kannst die Wohnung übernehmen.«

Und jetzt diese E-Mail vom 30. September: »Hallo Katharina, leider ist es jetzt soweit. Ich benötige die Wohnung selbst und kündige den Untermietvertrag zum 31.12.2022. Für die Klärung eventueller Schönheitsreparaturen ruf mich bitte unter der Nummer an, und lass uns zeitnah einen Besichtigungstermin vereinbaren. Herzlich, Celine«

Fünf Tage später lag ein Schreiben in der Post, »das die schriftliche Kündigung sein soll«, erklärt Gehrmann. »Das ist förmlich: Sehr geehrte Frau, hiermit kündige ich Ihren Untermietvertrag zum 31.12., mit freundlichen Grüßen. Da ist nicht mal ein Datum drauf. Das ist alles nicht rechtsgültig, Scheißegal. Es geht um die Art und Weise. Wir waren keine Freunde. Aber wir waren auch keine Feinde.«

In 20 Arbeitsjahren hat sie vielen Alleinerziehenden bei der Wohnungssuche geholfen, aber jetzt ist sie selbst zum Fall geworden und fühlt sich manchmal »wie unter einer Glocke gefangen«. Ihr Fall ist kompliziert. Sie denkt jetzt öfter an ihre Kindheit im Ostharz, in der sie von Berlin (DDR) als der großen, weiten Welt träumte, seit sie dort mit ihrer Mutter im Warenhaus am Alex mal auf Melonen gestoßen war. Auch die Sehnsucht nach einer heilen Familie kommt wieder hoch, die ihr in Berlin später so vieles vermasselt hat. »Bei Frank Schöbel, ›Weihnachten in Familie‹, kriege ich heute noch feuchte Augen.«

Gehrmann versucht, die Dinge mit Humor zu nehmen. Bei der Wohnungsübergabe vor sieben Jahren war alles »ökologisch hochwertig renoviert«, sagt sie. »Aber halt alles mit Lehmputz. Das kann man schön finden, ich fand: Es hat immer gestunken.« Neben der Mietkaution sollte sie damals einen Abstand zahlen, insgesamt 4.000 Euro. »Da dachte ich: Ja, Alter! Tatsächlich erfülle ich alle Kriterien für Leute in Not, unter anderem auch die, dass ich einfach kein Geld habe.« An dieser Stelle muss sie kichern: Unglaublich, wie wenig Verständnis Leute für ihre Situation haben können!

Sie hat die 4.000 Euro damals zusammenbekommen, verschiedene Ratenzahlungen vereinbart, und ist mit ihrer Tochter eingezogen. Die war sieben. Aus dem »per Handschlag« vereinbarten WG-Mietvertrag ist nichts geworden. Celine ist stillschweigend davon zurückgetreten. Sie hatten selten mal Kontakt per Mail über die Jahre, es gab keinen Anlass: Katharina hat die Miete immer rechtzeitig überwiesen. Aber würde Celine sich auch nur ein wenig für die Mühlen der Armut interessieren, wüsste sie seit März 2019: Katharina und ihre Tochter haben auf dem Berliner Wohnungsmarkt nicht den Hauch einer Chance.

In jenem März erhielt Celine in ihrem Ökohaus den Brief eines Insolvenzverwalters. Ihre Untermieterin Katharina Gehrmann habe Verbraucherinsolvenz angemeldet – sollte sie ausziehen, würde die Mietkaution an die Gläubiger verteilt. »Das war das einzige Guthaben, das ich noch hatte«, sagt Gehrmann. Der Insolvenzverwalter habe damals auch ihren Arbeitgeber angeschrieben. Und ihre Bank. »Auf niemanden hatte das irgendwelche Auswirkungen«, sagt Gehrmann, »aber alle haben Schiss gekriegt«. Celine noch am wenigsten.

Ihre Chefin in einer Hilfe-Einrichtung sei nach großer Aufregung zu dem Schluss gekommen, »dass ich nicht mit Geld umgehen kann. Ich durfte keine Finanzgeschäfte mehr machen bei der Arbeit, weil sie Angst hatte, dass ich in die Kasse reinlange. Das hat mich unfassbar gedemütigt.« Sie hat sich bald darauf bei dem Familienzentrum beworben, in dem sie heute arbeitet – »mit multiproblembelasteten Eltern und deren Kindern«.

Herausfinden, wo es Hilfen gibt, Anträge stellen, bei den Behörden nachhaken – das alles kann Gehrmann aus dem Effeff. »Sonst hätte ich die letzten Jahre nicht überstanden«, sagt sie mit fester Überzeugung. »In meinem desolaten Zustand wäre ich niemals in einer Beratungsstelle angekommen, weil ich mich so geschämt habe in vielen Momenten. Zum Glück habe ich vieles schon selber gewusst. Ich kann total nachvollziehen, dass Menschen nicht bei der Beratungsstelle ankommen.«

Wie sind ihr die Schulden über den Kopf gewachsen? Sehr langsam. Über Jahre. Immer nur kleine Summen. In einem Monat waren es 172 Euro, im übernächsten 234. Es begann mit der Wohnung in Berlin-Pankow, in die sie mit ihrem Mann zog. Kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter. »Wir konnten bis dahin beide gut leben mit dem, was wir verdient haben, jeder für sich, und dann kam die Familienbude, wo wir nicht drauf vorbereitet waren.« Ihr Mann hatte kaum Einkünfte, sie musste von 1.300 Euro Elterngeld 900 Euro Miete zahlen, rutschte immer tiefer in den Dispo. »Und dann kam das Bafög-Amt. Die wollten fünf Jahre nach dem Abschluss, dass ich anfange zu tilgen.« Außerdem lief noch ein Kredit für einen Kleinwagen, mit dem sie zur Arbeit pendelte. Im Mai 2015 ging die Ehe endgültig zu Bruch. Ihr Mann habe damals vorgeschlagen: »Lass uns doch einfach mal so’n gutes Happy-Patchwork probieren«, sagt Gehrmann, und gerät wieder ins Kichern.

Sie war dann eine Weile »in einem ganz krassen Funktionsmodus«. Es ging ihr nur noch darum, abzusichern, dass ihre Tochter zur Schule geht und alles, was sie braucht, zur Verfügung hat. Die Wohnung in Prenzlberg war ein Hort der Stabilität, aber der Dispo bald schon fast fünfstellig, dazu die Kreditraten – Anfang 2017 zog sie die Reißleine und machte sich auf den langen Weg in die Privatinsolvenz. Sie hat das nicht bereut. »Mein Leben hat sich sortiert. Ich habe einen Teil meines Einkommens zur Verfügung, bin nicht mehr schon am Monatsanfang völlig confused, was ich wie bezahlen kann.«

Alles in Ordnung also, nur dass sie jetzt nicht mehr weiß, ob sie im Winter mit ihrer Tochter noch ein Dach über dem Kopf haben wird.