Was tun im Kombinat?

IMAGO/United Archives Unerreicht intensiv: Kontrabassist Charles Mingus

Radiomacher aus der ganzen BRD treffen sich Ende des Monats in Dresden zur »Zukunftswerkstatt Community Media 2022« des Bundesverbands Freier Radios. Bei der Auftaktveranstaltung am 27. Oktober wird es hauptsächlich um das Projekt Rundfunkkombinat Sachsen gehen, das zum Jahreswechsel als gemeinsames DAB+-Programm der vier freien Radios im ganzen Bundesland auf Sendung gehen soll, sieben Tage die Woche und 24 Stunden täglich. Die Kombinatsfunker wollen die Ausdehnung der technischen Reichweite unter anderem dazu nutzen, das Geschehen in den vernachlässigten ländlichen Regionen ins landesweite Radioprogramm zu heben. Nicht durch eine Betreuung von der Großstadt aus, sondern mittels Vernetzung der lokalen Initiativen und Unterstützung der Medienproduktion vor Ort. Wie das gehen könnte, darüber diskutieren die Radiomacher ab 19 Uhr im Dresdner Neuen Rathaus mit Vertretern der Landespolitik, der Medienanstalt sowie Kultur- und Demokratienetzwerkern.

Die Programmwoche fängt schon gut an mit einem Konzert, das »Charles Mingus 1972 in Stuttgart« gegeben hat. Den Mitschnitt bringt die »SWR-2-Jam-Session« (Di., 20.05 Uhr). Zwei Männer werden innerhalb kürzester Zeit mit demselben Messer gemeuchelt, und die Spuren führen Kommissarin Fariza Nasri zur vornehmen Münchner Puffmutter Traudl Gerlach ins »Haus der aufgehenden Sonne«. Dreiteiler von Friedrich Ani (BR 2022, Ursendung, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2). Noch vor dem Brotbacken hat der Mensch das Bierbrauen erfunden, wird neuerdings vermutet, jedenfalls haben schon die alten Ägypter das Komasaufen in die Zivilisation eingeführt. Lernen wir zum Frühschoppen am Freitag morgen in »Bier und Wein – die lange Geschichte der Trinkkultur« (Fr., 8.30 Uhr, SWR 2; 2. Teil: Sa., 8.30 Uhr). Im Feature »Drei und mehr« versucht MDR Kultur, den im neuen Deutschland mühseligen Alltag kinderreicher Familien abzubilden (Sa., 9 Uhr). Mit Familienalltag kennt sich auch der Leipziger Schriftsteller »Stefan Schwarz« aus, der über den seinen seit 20 Jahren in schreiend komischen Kolumnen im Magazin erzählt. Er ist zu Gast bei den »SWR-2-Zeitgenossen« (Sa., 17.05 Uhr). Antike griechische Könige konnten bei Familienproblemen noch auf Superman hoffen: Herkules eilt Admetos zu Hilfe in den Hades in Christoph Willibald Glucks Oper »Alceste«, aufgeführt am 4. Oktober im Teatro dell’Opera in Rom (Sa., 20.04 Uhr, SR 2). Beim Knatsch mit Daddy König Otto muss sich die »Jungfrau Maleen« selbst helfen, auch weil ihr geliebter Prinz Hans ziemlich dämlich ist. Kinderhörspiel nach den Grimms in »Kakadu« u. a. mit Anna Thalbach (So., 8.05 Uhr, DLF Kultur). Mehr als 25.000 DDR-Bürger haben in den 1970er und 1980er Jahren das »Jahrhundertbauwerk Trasse« erschaffen, mit dem der russische Erdgasimport nach Westeuropa ermöglicht wurde. Mit einigen von ihnen hat Autor Matthias Schmidt gesprochen für ein Feature, das erstmals im vorigen Jahr lief, also noch vor Beginn der dümmsten Wirtschaftsspezialoperation der deutschen Geschichte (MDR 2021, So., 13.04 und 20.04 Uhr, WDR 5). Am Sonntag abend schließlich sendet NDR Kultur den ersten von zwei Teilen des Hörspiels »Sarah Jane«, in dem die ihrer verkrachten Familie entlaufene Mrs. Pullmann irgendwo am Ars der US-Welt landet und dort von ihrer trüben Vergangenheit eingeholt wird (Ursendung, NDR 2022, So., 19.03 Uhr).