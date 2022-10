»Ehrung Werner Seelenbinder«. Am 24.10.1944 wurde Werner Seelenbinder im Zuchthaus Brandenburg ermordet. An seinem Todestag ehren Antifaschisten den Widerstandskämpfer an seinem Grab im Werner-Seelenbinder-Sportpark. Mit Ferat Kocak (Linke) und einem Grußwort von Sascha Förster (Präsident Berliner Ringerverband). Anschließend Blumenniederlegung am Grab. Sonntag, 23.10., 15.30 Uhr. Ort: Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstr. 182, Berlin. Veranstalter: VVN/BdA Berlin

»Von der I. Internationale 1864 in London bis zur Karl-Marx-Konferenz 1983«. Es gab in der Geschichte immer wieder Versuche, eine Basis für gemeinsames linkes Handeln zu finden. Dafür stehen zum Beispiel die »Internationalen«, die Berliner »Konferenz der drei Exekutiven« im April 1922. Referent: Ronald Friedmann. Dienstag, 25.10., 10 Uhr. Ort: FMP1, Münzenbergsaal. Franz-Mehring-Platz 1, Berlin.Veranstalter: Helle Panke e. V.

»Erinnern an die ›Schlacht am Nordmarkt‹«. Kundgebung. Der »Blutsonntag vom Nordmarkt« jährt sich zum 90. Mal. Am 16. Oktober 1932 zog eine 800köpfige SA-Formation unter Polizeischutz in einem provozierenden Propagandamarsch zum Dortmunder Nordmarkt. Die braunen Uniformträger forderten damit die in der Nordstadt stark vertretene kommunistische Organisation »Kampfbund gegen den Faschismus« und das sozialdemokratische »Reichsbanner« heraus. Sonntag, 23.10., 15 Uhr. Ort: Nordmarkt, nahe der Mallinckrodtstraße, Dortmund. Veranstalter: DKP Dortmund, unterstützt von der VVN/BdA Dortmund