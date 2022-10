Nicht mehr zu retten

Karina Hessland/imago images Risse inzwischen auch in der Partei: Linke-Wahlplakat (Erfurt, 22.4.2019)

Eine Erfolgsgeschichte ist sie nicht, die Linkspartei. Ekkehard Lieberam, der Höhepunkte und Niederlagen von Anbeginn analytisch verfolgt, hat nun eine aktualisierte und ergänzte Fassung seiner Schrift zu »den Leiden der Linken und zum Leiden an der Linken« veröffentlicht. Zehn streitbare Texte enthält sie, darunter eine bisher unveröffentlichte Analyse zum Ergebnis der Bundestagswahl 2021.

Anlass für die neue Auflage sind die aktuellen Entwicklungen. Dem Autor geht es um die Darstellung der Existenzkrise einer Partei, die im Zeichen der Anpassung an die Außenpolitik der Ampel weiterhin auf das Mitregieren orientiert ist und sich dadurch von den Interessen der Lohnabhängigen endgültig verabschiedet. Zu bewältigen sei die Krise inzwischen nicht mehr, bilanziert Lieberam; der »point of no return« sei überschritten.

Für Lieberam steht fest, dass die Führungsriege der Partei die sozialen Kämpfe bewusst isoliert von den Kämpfen gegen die Militarisierung der Außen- und Innenpolitik führt. Eine linke Partei eines solchen Typs ende unweigerlich im etablierten Politikbetrieb. Das Projekt sei gescheitert. PDS und Die Linke seien nie marxistische Parteien gewesen, aber verstanden sich anfangs als antimilitaristische Friedensparteien, forderten die Auflösung der NATO und stellten die Systemfrage, von der heute keine Rede mehr ist. Die Folge: Erste Adresse des politischen Protestes bei Wahlen ist die Linkspartei schon lange nicht mehr.

Wie kam es dazu? Lieberam macht insbesondere die Herausbildung einer Sozialschicht von »Berufspolitikern und Parteiangestellten« dafür verantwortlich, die am Parteienstaat teilhaben und eigene Interessen entwickeln, die sich grundlegend von den Interessen der Lohnabhängigen unterscheiden. Diese Schicht sei der »Träger der Integrationsideologie«, die aus dem parlamentarischen System erwächst. Nie seien die Gründe des Niedergangs wirklich ernsthaft in der Linkspartei diskutiert worden. Nie hätten die spezifischen Existenzbedingungen einer Partei in der Niedergangsanalyse eine Rolle gespielt.

Was tun? Ein neuer Anlauf zu einer sozialistischen Partei mit Massenanhang habe nur dann Sinn, so der Autor, wenn er mit einem Parteikonzept einhergeht, das dem Integrationsdruck des parlamentarischen Systems zu widerstehen vermag. Ohne eine marxistisch orientierte Programmatik und Politik werde daraus nichts. Diese Schlussfolgerung durchzieht als roter Faden die gesamte Publikation. Notwendig seien Regeln, die die Herausbildung einer Sozialschicht von Berufspolitikern verhindern können. Nach Auffassung des Autors gilt auch für linke Parteien, dass sie »Vorhof der Staatsmacht« sind und im Falle politischer Erfolge »zum Politikbetrieb« werden. Dessen Größe sei abhängig vom Anteil der Partei am Wählermarkt und an den staatlichen Zuwendungen.

Es gibt nicht wenige Linke, die Analysen zur Partei die Linke inzwischen für überflüssig halten, weil oft Hoffnung geschürt werde, wo keine Hoffnung mehr ist. Das gilt hier nicht. Man mag mit dem Autor nicht immer übereinstimmen, mag sich manches schärfer dargestellt wünschen: deshalb jedoch auf das Durchdenken der Texte zu verzichten, wäre falsch.