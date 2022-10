Lustlose Westdeutsche

imago/fossiphoto Ohnmächtiger Protest: Besetzung der Treuhand-Niederlassung in Suhl (1.7.1991)

Eisenberg ist eine Kreisstadt zwischen Jena und Gera in Thüringen mit heute rund 10.000 Einwohnern. Zu DDR-Zeiten, als die Stadt über 13.000 Einwohner hatte, stellten an die 2.000 Menschen hier Möbel her. Rund 1.400 von ihnen wurden zum 31. Dezember 1991 entlassen, 2007 ging der Betrieb in die Insolvenz und schloss 2009 für immer seine Tore. Was sie im Werk vor und nach 1990 erlebten, berichten nun einige ehemalige Beschäftigte in einer lesenswerten Broschüre über das »Treuhand-Schicksal des Möbelwerks Eisenberg«.

Texte, in denen sich ostdeutsche Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestellte an ihr Leben vor und nach 1990 erinnern, sind bedauerlicherweise sehr selten. Um so spannender lesen sich die hier zum Teil faktenreichen, aber auch emotional erzählten Berichte. Sie wurden im Juni und Oktober 2021 in zwei »Erzählsalons« vorgetragen, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen und dem Verlag Rohnstock-Biografien in der Eisenberger Stadtbibliothek organisiert wurden.

Das Bild, das sich aus den Erinnerungen und beigefügten Auszügen aus einer in den 90er Jahren von sogenannten ABM-Kräften angefertigten illustrierten Chronik ergibt, ist eines von Aufstieg und Niedergang: 1969 wurde das Möbelwerk, das aus einem 1948 enteigneten Betrieb entstanden war, Stammbetrieb des neu gegründeten Möbelkombinats Eisenberg. Es weitete seine Produktion in wenigen Jahren enorm aus und verkaufte bis zu 90 Prozent seiner Produkte im sozialistischen und im kapitalistischen Ausland. In letzteres gingen 99,8 Prozent der Pianos, Flügel und Cembali, die auch hier hergestellt wurden.

Vier bis fünf Waggons mit Möbeln fuhren seit 1980 täglich in die Sowjetunion, die meisten davon direkt nach Moskau, wo die Wartezeit für Bestellungen 14 Jahre betrug. Die zehn Prozent Produktionsmenge für die DDR waren zumeist nur im Werksgeschäft in der Hauptstadt zu haben, wo für eine komplette Schrankwand schon mal 10.000 Mark zu bezahlen waren.

Versandunternehmen wie Neckermann und Quelle nahmen Schrankwände aus Eisenberg bis zur Währungsunion am 1. Juli 1990 für etwa 700 DM ab und verkauften sie den eigenen Kunden in der Bundesrepublik für 2.000 DM weiter. Nach der Einführung der D-Mark in der DDR lehnten sie Geschäfte zu den neu kalkulierten Preisen ab. Die sowjetischen Kunden verfügten nicht über das nötige Geld. Bis Ende 1991 deckte allerdings eine staatliche Bürgschaft die Lieferungen in die UdSSR ab. Dann kam die erste große Entlassungswelle. Ihr folgten die Privatisierung 1995 und zwölf Jahre später die Insolvenz. »Missmanagement eines Geschäftsführers«, sagt der letzte Gesamtbetriebsleiter. Er meint: Gute ostdeutsche Verkäufer wurden durch lustlose Westdeutsche ersetzt, Handwerker wurden ausgegliedert, was Reparaturkosten sprunghaft erhöhte. Eins kam zum anderen.

In der Anfangsphase des Niedergangs schickte die Treuhand Scharen von westdeutschen »Beratern« mit Tagessätzen in Höhe des Monatsgehalts, das der ostdeutsche Personalleiter 1991 erhielt. Der wollte sich, berichtet er, von denen irgendwann nicht mehr beraten lassen und spricht heute von einer »Welle der Ausbeutung«. Eine Möbelkonstrukteurin ergänzt: »Sie kannten Frauen in technischen Berufen nicht. Ein Berater äußerte nach einer Technologensitzung, Frauen würden nur als ›Putze‹ oder ›Tippse‹ akzeptiert.« Aus dem Publikum heraus meint eine Arbeiterin: »Unser Betrieb war etwas Besonderes. Wie gern ich dort gearbeitete habe. Auch wenn es manchmal eine elende Plackerei war.«

Einige wirtschaftliche Daten: Stundenlohn 1990 3,89 Mark, 2002 9,84 Euro. 93 Prozent der Beschäftigten nahmen vor 1990 am Mittagessen teil, das zwischen 80 Pfennig und 2,50 Mark kostete. Der Betrieb unterhielt Küche, Ambulanz, Kinderkrippe und Kindergarten, Werkswohnungen, Ferienlager, Arbeiterwohnheim und fuhr aus 79 Orten der Umgebung zu drei Schichten Arbeiterinnen und Arbeiter mit »Barkas«-Kleinbussen heran. Kostenpunkt 2,7 Millionen Mark der DDR. Das sei »praktizierte Wirtschafts- und Sozialpolitik der DDR« gewesen, meint der frühere Personalchef, es sei aufwärts gegangen: »Deshalb hängen wir so an dem Betrieb.« Wirtschaftlich sei es in mancherlei Hinsicht auch ein »Potemkinsches Dorf« gewesen – »aber das ändert nichts an unseren Emotionen.«

1990 war das alles vorbei; einige ehemalige Kolleginnen und Kollegen finden das auch über 30 Jahre später unbegreiflich. Ein Klavierbauer, der vor 1989 in Westeuropa für den Verkauf unterwegs war, meint, er habe das kommen sehen und resümiert: »Zu mir braucht kein Wessi mehr kommen, da kann man von mir halten, was man will.« Offenbar hat dazu niemand eine Gegenrede gehalten.