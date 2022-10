Nachschlag: It's a jungle out there

Valeria Mongelli/IMAGO/ZUMA Wire Josep Borrell

Unwillkürlich hat man Randy Newmans »It’s a jungle out there« im Ohr, den Titelsong zur TV-Serie über den von Zwangsstörungen gebeutelten Adrian Monk. Der Detektiv will alles in seiner Umwelt in peinlichster Sauberkeit wissen. Sollte Monk sich etwa zu einem Handschlag gezwungen sehen, wischt er sich mit Feuchttüchern die Finger ab. Was der EU-Chefdiplomat Josep Borrell mit großväterlicher Gleichmut am Donnerstag in Brügge verkündete, zeugt von einer ähnlichen Neurose, nur ist die ungleich gefährlicher. »Europa ist ein Garten«, sagte er. So weit, so idyllisch. Dann wird es wahnsinnig: »Alles funktioniert, es ist die beste Kombination aus politischer Freiheit, wirtschaftlichem Wohlstand und sozialem Zusammenhalt, den die Menschheit je gebaut hat.« Jenseits des Mittelmeers oder der EU-Außengrenze sei das anders: »Der Rest der Welt ist ein Dschungel, und der Dschungel kann in den Garten eindringen.« Die AfD hätte es nicht poetischer ausdrücken können. (mme)

