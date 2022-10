ZUMA Press/imago/Montage jW

Anerkennung

Zu jW vom 14.10.: »Abstimmung gegen Russland«

Wenn im besetzten Palästina zionistische Siedler über den Anschluss an Israel abstimmen, sollte dies die UN auch nicht anerkennen. Allerdings gibt es immer noch den Präzedenzfall der Bundesrepublik Jugoslawien. Wer also über Unverletzlichkeit territorialer Grenzen schwadroniert, bewegt sich nicht auf dem Boden der Realität. Wer das EU-Protektorat Kosovo als Staat anerkennt, kann gegen eine Unabhängigkeit von Donezk und Lugansk keine Einwände erheben. Gegen eine Annexion schon. Leider haben die Bandera-Faschisten den Donbass schon 2014 zum Feindland erklärt, und Kiew führt seither Krieg gegen zwanzig Prozent der eigenen Bevölkerung. Angesichts der Aggression aus Kiew bleibt da nichts mehr übrig, als eine Annexion zu akzeptieren. (…)

Volker Ritter, Hannover

Friedensnobelpreis

Zu jW vom 7.10.: »Mordauftrag aus Kiew«

(…) Der eigentlich richtige Empfänger des Friedensnobelpreises wäre doch wohl Wolodimir Selenskij gewesen. An der Seite vom Drohnenmörder Barack Obama hätte er doch einen prima Preisträger abgegeben. Seine Verdienste, die ihn hierfür prädestinieren, sind zahlreich und überzeugend. – Hier eine kleine Auswahl: Der Boykott und das Hintertreiben der Minsker Verträge, die Diskriminierung und Unterdrückung der russischsprachigen Ukrainer, der Befehl, seine Landsleute im Donbass zu morden, die Akzeptanz der naziaffinen »Asow«-Faschisten und ihre Übernahme in die regulären Streitkräfte – und ganz aktuell seine Aufforderung an die NATO, Russland mit einem Präventivschlag anzugreifen. Allein damit hat er doch wohl Obama weit in den Schatten gestellt.

Erich Rainer Kral, Potsdam

Unverschämtheit

Zu jW vom 8.10.: »Sanktionen und Protest«

Dieser Artikel ist eine patriarchale Unverschämtheit. Alle Menschen und insbesondere die Frauen, die im Iran auf der Straße sind, setzen ihre Leben ein gegen die Unterdrückung und Ausbeutung durch das islamische Regime. By any means necessary! Eine linke Zeitung sollte Solidarität zeigen und nicht das islamische Regime in Schutz nehmen, nur weil »der Westen« vermeintlich auch gegen dieses Regime ist. (…)

Manuela Ott, Köln

Widersprüche aufdecken

Zu jW vom 10.10.: »Nationalistischer Scheinkampf«

Die politische Feindbeobachtung wurde einem wirklich schwer gemacht, war die Demonstration in Berlin doch weiträumig und engmaschig gegenüber dem interessierten Bürger durch die Polizei abgesperrt. Aber mit dem »Sesam-öffne-dich«-Wort, man wäre »Teilnehmer«, konnte man sich doch ein Bild machen. Es waren aus dieser Sicht weit mehr als 10.000 Demonstranten, die tief bis in das gewerbliche Kleinbürgertum und in die Arbeiterschicht hinein reichten. Zudem mit Losungen ausgestattet, die der Linken gut zu Gesicht stünden. Das illustrierte auch das Agieren der Wählerschichten, die zum Wahlerfolg der AfD und zur Wahlniederlage der Linken in Niedersachsen maßgeblich beitrugen. Das Bild, dass »vor allem eigene Mitglieder« marschierten, entstand wohl daher, dass die AfD materiell in der Lage ist, Zehntausende mit ihrem Propagandamaterial auszustatten. Fragte man jedoch einen der Demonstranten nach den widersprüchlichen Losungen auf den Plakaten gegenüber den postulierten Positionen der AfD, war die Irritation schnell erreicht. So die Frage nach der Iran-Losung, die auf Menschenrechtskriege zielte und auch auf eine Grünen-Demo passen würde. Man bekam dann die Antwort, »ja darüber habe ich auch nachgedacht, aber das Plakat ist von einer Freundin«. Die Linke hat jedenfalls seit der sogenannten Coronakrise die Straße an die Rechte verloren. »Ampelausfall, rechts vor links«, hieß es auf einem der Transparente der Demonstranten. Dagegen helfen jedenfalls keine durch den von der Polizei gesicherten »Cordon sanitaire« gerufenen Sprüche »Nazis raus« usw. der Gegendemonstranten. Unter das Volk mischen und die Widersprüche der Rechten aufdecken, das ist das Gebot der Stunde der Linken. Sonst sieht es braun für Deutschland aus.

Stephan Jegielka, per E-Mail

Faschismus

Zu jW vom 5.10.: »›Die AfD macht Politik für Reiche und Unternehmen‹«

Wenn Parolen wie »Aufstehen gegen Rassismus«, »Nazis raus« oder »AfD aus den Parlamenten« den Demagogen begegnen, kann das oft nicht gewünschte Wirkung erzielen. Es ist hinreichende Erfahrung und Wissen aus dem deutschen Faschismus, dass dieser wesentlich an Einfluss und Zulauf gewinnen konnte, indem seine Demagogie auf die sozialen Zustände reflektierte. Kapital, Krise, Krieg haben die Saat wieder aufgehen lassen im Nährboden des Kapitalismus. Menschen werden nicht als Rassisten geboren. Sie werden zu solchen gemacht. Und wer das ändern will, muss sich um das »Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse« (Karl Marx) kümmern, was sie prägt. Der Faschismus gewinnt die Massen, indem er demagogisch an ihre brennendsten Nöte und Bedürfnisse appelliert. Er entfacht die in den Massen tief verwurzelten Vorurteile, er spekuliert auf die besten Gefühle der Massen, auf ihr Gerechtigkeitsgefühl und sogar auf ihre revolutionären Traditionen. Wenn ein Linker wie Dietmar Bartsch behauptet, dass die »vulgärmarxistische These, dass der Faschismus die logische Folge des Kapitalismus sei«, »überholt« ist, dann hat sich auch diese Partei davon entfernt, Faschismus als das zu betrachten, was er ist und woraus er hervorgeht. Die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten, wie es Adorno befürchtete, kann eine solche Linke kaum besser fördern. Wenn keine politische Kraft mehr da ist, die dem Wesen des Faschismus nachgeht, erklärt und aufklärt, dann fallen Menschen den Rattenfängern zum Opfer, die niemals Nazis waren, sind und sein wollen. (…)

Roland Winkler, Aue