Die zweite Deindustrialisierung

Steffen Schellhorn/imago »Bonbonfabrik« in Oschersleben, gegründet 1892, jetzt insolvent (Bodeta Süßwaren GmbH)

Die Lohnkluft ist zuletzt wieder größer geworden. Vollzeitbeschäftigte verdienen im Osten 1.017 Euro brutto im Monat weniger als im Westen. Sie müssen dafür allerdings etwas länger arbeiten. Vier von zehn Fachkräften im Osten haben weniger in der Lohntüte als Helfer ohne Ausbildung im Westen. Und was die Wirtschaftskraft angeht, kommt kein ostdeutsches Bundesland auch nur in die Nähe des schwächsten westdeutschen, Schleswig-Holstein.

Vieles ist 32 Jahre nach dem Anschluss der DDR prekär geblieben, es gibt weiterhin keinen Dax-Konzern und kaum Bundesunternehmen (sieben von 116, an denen der Bund beteiligt ist). Die Firmen sind kleiner, die Rücklagen, die Kaufkraft – alles ist kleiner. Darum sind steigende Preise viel verheerender, für Unternehmen wie Verbraucher.

Weil der Anteil der energieintensiven Branchen in der Ostwirtschaft größer ist, steht die Region nun vor einer historischen Pleitewelle, die am Freitag im Bundestag sogar die CDU-Abgeordnete Jana Schimke von einer »zweiten Deindustrialisierung der neuen Bundesländer« reden ließ. Beraten wurde dort ein Bericht des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, der lange nach einer guten Nachricht hatte suchen müssen, aber fündig geworden war: 44 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis Sonneberg in Thüringen profitierten von der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro, jubelte er, ohne in der Folge noch auf den Zusammenbruch der Ostwirtschaft näher einzugehen. So blieb das Schimke überlassen, die 2014 als eine von fünf Abgeordneten des Bundestages gegen die Einführung eines Mindestlohns gestimmt und das mit drohender Arbeitsplatzvernichtung begründet hatte. »Jede zweite Firma im Osten sieht sich von Insolvenz bedroht«, erklärte die gebürtige Cottbuserin. Seit 1. Oktober seien in den neuen Ländern 263 Firmeninsolvenzen angemeldet worden, Tendenz steigend. Beispiele seien die Bodeta GmbH in Oschersleben, »das sind die grünen Eukalyptusbonbons« (Em-eukal), die Kappus Seifen GmbH in Riesa, die Ludwig Leuchten GmbH in Elsterheide und die Kahla Porzellan GmbH (»Wer hat es nicht zu Hause in der Vitrine stehen?«).

Porzellan wird bei weit über 1.000 Grad Celsius gebrannt, üblicherweise in Gasöfen, und so ist die Manufaktur in Kahla nicht mal in Thüringen die einzige, die schließen muss. Den 100 Beschäftigten von Eschenbach Porzellan in der Kleinstadt Triptis wurde zum Jahresende gekündigt. »Wir stehen wirtschaftlich total solide da«, erklärt Firmenchef Rolf H. Frowein. Die Auftragsbücher seien voll, die Gasrechnung allerdings steige im kommenden Jahr von 860.000 auf 5,5 Millionen Euro, und würden vereinbarte Menge nicht genutzt, würden Strafgelder fällig. Darum sind 130 Jahre Firmengeschichte nun zu Ende.

»Wenn wir nicht aufpassen, ist Eschenbach Porzellan überall«, sagt Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), und auch der Thüringer Verband der Wirtschaft sieht »eine zweite Deindustrialisierungswelle nach 1990«. Aber vielleicht ist Sachsen-Anhalt sogar noch härter betroffen. Kein Bundesland verbraucht mehr Gas. Das liegt am Chemiedreieck Leuna-Buna-Bitterfeld und an Werken wie dem SKW Piesteritz am Stadtrand von Wittenberg, wo 850 Arbeiter Düngemittel aus Gas herstellen. Die Schließung wegen 30 Millionen Euro Gasumlage im Monat wurde dort erst mal zurückgenommen, aber unter Vorbehalt. Womöglich werde die Produktion wieder heruntergefahren, erklärte die Werksleitung – auch, wenn dann durch das Hin und Her »Geld verbrannt« worden sei.

Letztes Beispiel: Bei Magdeburg hat ein Dachziegelwerk des Branchenriesen Nelskamp drei der vier Öfen stillgelegt. Vor zwei Jahren lagen die Gaspreise bei 20 Euro für ein Megawatt, sagte Werksleiter Dieter Beckert der Zeit vom 6. Oktober. »Wie wir abgeschaltet haben, lagen wir bei 320 Euro. Also absoluter Irrsinn.« Die meisten Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, einige haben gekündigt. »Die kommen mit den 60 Prozent Kurzarbeitergeld einfach nicht klar, weil sie ihren Verpflichtungen nachkommen müssen.«

Wenn ein Sozialverband sich speziell für die Verarmung im Osten zuständig fühlt, ist es die Volkssolidarität. »Wir sind ein Verband, der für Ostdeutschland reden will«, sagt Bundesgeschäftsführer Sebastian Wegner im Gespräch mit jW – »zumindest versuchen wir, an diesem Image zu arbeiten«. Die Volkssolidarität wurde 1945 in Dresden gegründet, war eine Massenorganisation der DDR. Bis heute ist sie fast nur im Osten aktiv. Sie hat 125.000 Mitglieder mit einem Altersdurchschnitt von etwa 80 Jahren, betreibt Kitas und Pflegeeinrichtungen.

Die größten Herausforderungen sieht Wegner »in den ländlichen Räumen«. Hier sei es manchmal schon »schwierig, die Essensversorgung sicherzustellen«; Personal zu gewinnen, fast unmöglich. Vor allem junge Menschen zögen weiterhin weg: »Im Kitabereich ist die Nachfrage in vielen Regionen rückläufig.« Von relativ wenigen Menschen beziehen also relativ viele eine Rente. Auch sie erhalten deutlich weniger als im Westen. 1.252 statt 1.428 Euro sind es im Schnitt bei mindestens 40 Versicherungsjahren. Und es geht erst los mit der Altersarmut: Jeder zweite Ostdeutsche wird beim aktuellen Rentenniveau nach 45 Beitragsjahren (durchgehend Vollzeit) eine Rente von unter 1.200 Euro netto erhalten.

Auch Wegner sagt, dass es überall an Geld fehlt. »Aufgrund der DDR-Historie gab es gar keine Möglichkeit, viel Vermögen aufzubauen. Es gibt ja so paradoxe Situationen, dass nach der Wende Menschen aus Westdeutschland Wohnungen in Ostberlin zum Beispiel gekauft haben. Da sitzen jetzt Menschen, die eine Ostbiographie haben, drin, und finanzieren mit der Miete im Prinzip die zusätzliche Rente für Menschen, die in Westdeutschland sitzen.

Und das fehlt denen im Osten am Ende auch für die pflegerische Versorgung, die sie irgendwann in Anspruch nehmen müssen.« Wer seine Pflege nicht von seiner mickrigen Rente bezahlen kann, fällt in die Sozialhilfe. In immer mehr Gegenden dürfte das der Normalfall werden, Grundsicherung im Alter.

Es gibt auch Armut im Westen, das will Wegner nicht in Abrede stellen. »Das Armutsniveau ist in Teilen der alten Bundesländer ähnlich, im Ruhrgebiet zum Beispiel, aber die alten Länder mussten nicht die Abwanderung von über 1,2 Millionen Menschen verkraften. Und das waren vor allem junge Menschen. Die haben im Osten keine Familien gegründet, keine Steuern gezahlt und so weiter.«

Wie geht es weiter mit der ausgeplünderten Region? In den Chefetagen sind Vertreter rar gesät. 17 Prozent der Bevölkerung stellten 3,5 Prozent der Führungspositionen, sagte der Ostbeauftragte Schneider am Freitag im Bundestag, und Dietmar Bartsch (Linkspartei) ergänzte: »Von den 111 Abteilungsleitern in Ihrer Bundesregierung sind sage und schreibe vier aus den neuen Ländern. Sie sind eine westdeutsche Ampel. Und eine Studie der Uni Kassel sagt, selbst unter Helmut Kohl war das besser.«

Aber ein Sozialdemokrat weiß gegenzuhalten. Als die CDU-Abgeordnete Schimke ihre Rede mit Umfrageergebnissen – »77 Prozent der Ostdeutschen meinen, dass es nicht gerecht zugeht; 63 Prozent bezeichnen sich als Menschen zweiter Klasse« – beendet hatte, trat Detlef Müller ans Pult, Fraktionsvize aus Chemnitz. Er kam auf die Sozialproteste im Osten zu sprechen, bei denen behauptet werde, das System sei am Ende: »Meine Damen und Herren, dieses System ermöglicht es, dass Sie jeden Montag durch alle möglichen Städte laufen können.« Dafür gab es soviel Applaus von den Kollegen aus der Ampel, dass Müller in Ruhe einen Schluck Wasser trinken konnte.