»Welche Medien für den Frieden?« Konferenz. Medien spielen eine wichtige Rolle in den aktuellen Kriegen. Die Tagung thematisiert Desinformation durch Konzernmedien im Dienst der Wirtschaftseliten und im Sinne der Hegemonieansprüche der NATO. Samstag, 15. Oktober, 13.30 Uhr, und Sonntag, 16. Oktober, 11 Uhr, Genossenschaft Kreuz, Kreuzgasse 4, Solothurn (Schweiz). Veranstalter: Vereinigung Schweiz-Cuba.

»50 Jahre Radikalenbeschluss – Als der Staat rot sah«. Vortrag mit Diskussion. 1972 wurde der Radikalenbeschluss Realität. Es spricht Alexandra Jaeger (Friedrich-Ebert-Stiftung). Anmeldung über club-voltaire.de/veranstaltungen. Montag, 17.10., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5, Frankfurt am Main

»Weimar 1955: Thomas Manns Schiller-Rede und Jenaer Ehrenpromotion«. Vortrag. Am 14. Mai 1955 hielt Thomas Mann in Weimar seine zuvor schon in Stuttgart vorgetragene »Ansprache im Schillerjahr 1955« und empfing die Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Akademie der Künste. Es sprechen Dr. Günter Schmidt und Wolfgang Theml. Montag, 17.10., 16 Uhr

»Nach den Parlamentswahlen in Bulgarien«. Vortrag und Diskussion. Am 2. Oktober fanden in Bulgarien Parlamentswahlen statt. Die Ergebnisse werden analysiert, auf die schwere Wirtschaftslage sowie auf Herausforderungen für Linke eingegangen. Referentin: Margarita Mileva, stv. Vorsitzende der Partei Bulgarische Linke und Vizechefin der Europäischen Linken. Dienstag, 18.10., 19 Uhr. Ort: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin