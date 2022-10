Nachschlag: Erst Corona, dann Krieg

Ying Tang/NurPhoto/IMAGO Woher kommt die Angst? Einkaufspassage in Bonn

Andreas Ströhle von der Angstambulanz in der Berliner Charité sieht bei seinen Patienten eine vermehrte Belastung: erst Corona, dann der Ukraine-Krieg, jetzt die rasante Inflation. Laut einer aktuellen Studie der R+V-Versicherungen machen sich die »meisten Deutschen« Sorgen darum, ihr Leben nicht mehr finanzieren zu können. Aber auch die Angst vor einem Krieg mit deutscher Beteiligung wachse. Politikwissenschaftler Manfred G. Schmidt berichtet, einen solchen Anstieg habe man bisher selten verzeichnet. »Der Hintergrund ist ganz eindeutig«, so Schmidt, »das ist das große Entsetzen der deutschen Bevölkerung über den Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine.« Könnte es sein, dass solche verbalen Zuspitzungen daran mit schuld sind? Einer Forsa-Befragung zufolge wünschen sich 77 Prozent der Bundesbürger, dass »der Westen« Verhandlungen über eine Beendigung des Ukraine-Krieges anstoßen sollte, so dpa Ende August. Wie nun weiter? Es helfe, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man beeinflussen kann. (mis)