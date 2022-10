Spekulanten verschreckt

Daniel Leal/Pool via REUTERS Kampfansage an Gewerkschaften: Die britische Premierministerin will an ihrem Wirtschaftskurs festhalten

Elisabeth Truss übt sich in Vorwärtsverteidigung. Die britische Regierungschefin spielte am Freitag eine kleine Rochade am Kabinettstisch, entließ Schatzkanzler Kwasi Kwarteng und ersetzte ihn durch den früheren Gesundheitsminister Jeremy Hunt. Lediglich 38 Tage war Kwarteng Finanzminister. Noch kürzer auf dem Posten hatte nur Iain Mcleod in den 70ern gesessen, der allerdings im Amt plötzlich verstarb. Bis zur Pressekonferenz der Premierministerin am Nachmittag war nicht klar, ob sie nicht sogar selbst abtreten werde. Kwarteng war in aller Hektik vorzeitig von der Herbsttagung von IWF und Weltbank in Washington getürmt. Am morgen hatte er der Presse noch zu verstehen gegeben: »Ich gehe nirgendwohin!« Schließlich handele es sich bei der Wirtschaftskrise in seiner Heimat lediglich um »kleine Turbulenzen«.

Im Kleinreden ist Kwarteng groß. Das neoliberale Wirtschaftsprogramm der Regierung, das für das Chaos im Land verantwortlich ist, taufte er »Mini Budget«. Die Strategie, die Rezession zu verschärfen, indem sie Steuern für Reiche und Konzerne senkt, Sozialleistungen kürzt und das Streikrecht beschneidet, hatte schnell ihren Ruf weg: »Kwamikaze« ist die populärste Wortschöpfung der Wirtschaftspresse. Die Maßnahmen haben ein Riesenloch in die Staatskasse gerissen. Rund 60 Milliarden Pfund Sterling wurden nach oben umverteilt.

Dass die Wirtschaftspolitik in der Bevölkerung nicht auf große Begeisterung stößt, dürfte Truss einkalkuliert haben. Sollte die Regierung Kurs halten, wird die Zahl der Menschen in absoluter Armut auf der Insel bis zum Ende des Haushaltsjahrs im März 2024 von fünf auf 14 Millionen steigen. Das staatliche Gesundheitssystem NHS teilte diese Woche den traurigen Rekord mit, dass wegen der Überlastung in den Kliniken sieben Millionen Patienten auf Wartelisten für Routineeingriffe stehen. Geld fehlt überall.

Größere Sorgen bereiten Truss Fonds und Banken, die den Daumen über London gesenkt haben, weil die Regierung die Lage nicht in den Griff bekommt. Kapitalflucht hat das Pfund abstürzen lassen, die Bank of England kauft seit Montag täglich britische Staatsanleihen in einem Volumen von zehn Milliarden Pfund. Es ist beeindruckend zu sehen, dass Spekulanten wenig begeistert von den Ideen der Reinkarnation Maggie Thatchers sind. Das zeigt deutlich: Die Krise hat das Mutterland des Kapitalismus erreicht. Die Lage ist ernst, auch für Banken und Konzerne. Der Staat muss stabile Verwertungsbedingungen garantieren.

Folgerichtig begründete Truss den Rauswurf Kwartengs als Manöver, »um die Märkte zu beruhigen«. Einige Pläne seien vielleicht zu »radikal« und »schnell« gewesen. Deshalb werde die geplante Steuersenkung für Konzerne von 25 auf 19 Prozent vorerst zurückgenommen. Sie sei aber »absolut entschlossen«, an ihrem »Wachstumskurs« festzuhalten. Eine Kampfansage an Arbeiter und Gewerkschaften.