»Die Polizei eskalierte die Lage willkürlich«

Swen Pförtner/dpa Umzingelt: Rüstungsgegner im Polizeikessel vor dem Firmengelände von Krauss-Maffei Wegmann (Kassel, 2.9.2022)

Das Grundrechtekomitee hat einen Bericht mit dem Titel »Polizei. Macht. Eskalation« zur Demonstrationsbeobachtung des Protestes von »Rheinmetall entwaffnen« vom 30. August bis 4. September in Kassel herausgegeben. Gab es aus Ihrer Sicht Machtmissbrauch der Polizei im Zusammenhang mit den Blockaden gegen die Waffenschmiede?

Es gab Reibereien um den Aufbau des Camps. Die Behörde versuchte, mit Bescheiden und Auflagen Steine in den Weg zu legen. Zum Polizeiverhalten mussten wir feststellen, dass sie die Lage willkürlich eskalierte, unabhängig vom Verhalten der Demonstrierenden. Noch am Freitag, dem 2. September, zeigte sie bei einer vom Camp ausgehenden Spontandemo, dass es möglich ist, einfach nur den Verkehr zu regeln, um sie zu ermöglichen. So wie es ihre Aufgabe ist. Das Anliegen war das Gedenken an den Aktivisten Malte, der in Münster nach einer Attacke am Christopher Street Day am 27. August verstorben war. Am darauffolgenden Samstag aber, als es gegen die Kriegsproduktion ging, stürmten behelmte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten prügelnd in die Demo hinein. Fragt sich, warum: Bei beiden Demos gaben sich die Beteiligten entschlossen kämpferisch, Rauchtöpfe und Schlauchschals waren jeweils zu sehen.

Weshalb ist die Berichterstattung des Grundrechtekomitees neben der journalistischen wichtig?

Journalistinnen und Journalisten agieren meist allein und veröffentlichen zeitnah. Wir sind mit Teams vor Ort, dokumentieren und ordnen ein, inwiefern die Versammlungsfreiheit gewährleistet ist.

In welchen Fällen entscheiden Sie sich dafür, einen solchen Bericht zu veröffentlichen?

Entweder wir bemerken schon im Vorfeld, dass ein starkes Gefahrennarrativ aufgebaut wird, was vermuten lässt, dass die Demonstrationsfreiheit eingeschränkt werden könnte. Oder aber Protestbündnisse kommen mit einem entsprechenden Wunsch auf uns zu – etwa weil sie davon ausgehen, dass es zu Repressionen kommen, die Versammlungsfreiheit seitens der Behörden im Vorfeld oder aufgrund von Polizeigewalt nicht gewährleistet sein wird.

In diesem Jahr haben wir uns in zwei Fällen dafür entschieden, um dann auf die Protestbündnisse zuzugehen. Wir beobachten nur, wenn diese damit einverstanden sind. Zunächst ging es um die Gipfelproteste gegen G7 in Elmau im Juni – unser Bericht trägt den Titel »Versammlungsfreiheit wird zur Farce«. Im Fall der Proteste gegen den Rüstungskonzern Rheinmetall entschlossen wir uns, nach Kassel zu gehen, weil das Thema »Krieg gegen die Ukraine« Potential für große Polizeimobilisierung hergibt. Die Bundesregierung steckt viel Geld in die Rüstungsindustrie, und »Rheinmetall entwaffnen« war schon bei vergangenen Aktionen stark von Repression betroffen.

Üben aufgrund von Polizeigewalt weniger Menschen das verfassungsrechtlich garantierte Demonstrationsrecht aus?

Zu den Mitteln, um linke Demos zu diskreditieren, gehört etwa, die Hürde für die Anmeldung hochzusetzen oder vorab zu kolportieren, dass es zu Gewalt kommen wird. Müssen Beteiligte damit rechnen, von der Polizei geschubst und geschlagen zu werden, kann das Menschen davon abhalten, ihre Meinung frei zu äußern. Zum Beispiel, wenn sie ein Kind haben oder zuvor bereits Opfer von Polizeigewalt wurden. Einschüchternd ist zudem, wenn die Polizei eine Demo martialisch ausgerüstet ins Spalier nimmt.

War früher »alles besser«?

Ob es in vergangenen Jahrzehnten schlimmer war, können wir nicht sagen. Aber neuerlich wird die Polizei hochgerüstet, erhält mit Polizeigesetzen mehr Spielraum, um Gewalt anzuwenden. Das Recht, anonym zu demonstrieren, ist teilweise aufgehoben: Die Polizei filmt; in NRW richtet sie Kontrollstellen zur Identitätskontrolle ein.

Erhalten Ihre Berichte genug Aufmerksamkeit?

Sie machen einen wichtigen Bestandteil zur Verteidigung der Versammlungsfreiheit aus. Ob sie konkret zur Veränderung des Verhaltens bei Behörden und Polizei beitragen, wissen wir nicht. Sie bilden ab, wie sich deren Taktik und Strategien im Lauf der Zeit verändern.