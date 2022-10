USA: Trump unterliegt Supreme Court

Washington. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Streit um beschlagnahmte offizielle Dokumente eine Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof der USA erlitten. Der Supreme Court in Washington lehnte am Donnerstag (Ortszeit) den Antrag Trumps ab, wie das Gericht mitteilte. Konkret ging es um die Frage, ob ein Sondergutachter Zugriff auf rund 100 in Trumps Luxusanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida beschlagnahmte Geheimdokumente erhält. Ermittler der Bundespolizei FBI hatten Mar-a-Lago am 8. August durchsucht und dabei Tausende Dokumente beschlagnahmt. Dabei handelt es sich um Papiere, die Trump zum Ende seiner Amtszeit aus dem Weißen Haus mit nach Mar-a-Lago genommen hatte, obwohl scheidende Präsidenten alle offiziellen Unterlagen dem Nationalarchiv übergeben müssen. (AfP/jW)