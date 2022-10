EU: Ausbildung ukrainischer Soldaten

Brüssel. Die EU-Staaten haben am Freitag die Ausbildungsmission für ukrainische Streitkräfte gebilligt. Der Ausschuss der ständigen Vertreter der 27 Mitgliedstaaten stimmte nach Angaben mehrerer Diplomaten in Brüssel einstimmig für die Pläne, die Trainingsprogramme für rund 15.000 Soldaten vorsehen. Die Ausbildung soll hauptsächlich in Polen und Deutschland organisiert werden, wie Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht bereits am Donnerstag mitgeteilt hatte. (dpa/jW)