Tödlicher Militäreinsatz im Westjordanland

Ramallah. Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland sind am Freitag erneut zwei Palästinenser getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte, seien die Leichen der Opfer nach Dschenin in ein Krankenhaus gebracht worden. Die israelische Armee war nach eigenen Angaben zuvor zu einem Einsatz ins Flüchtlingslager von Dschenin ausgerückt. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, kam es dabei zu Zusammenstößen, die Armee setzte scharfe Munition ein. 118 Palästinenser starben in diesem Jahr nach Angaben aus Ramallah bereits im Zusammenhang mit der israelischen Besatzung. (AFP/jW)